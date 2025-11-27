Luis Rioja apunta a una figura clave en su renovación con el Valencia: "Me demuestra su confianza"

El extremo amplía su contrato con el valencia hasta 2027, sin necesidad de alcanzar el número de partidos que lo aseguraba, y se muestra agradecido tanto al club como al entrenador, Carlos Corberán

Era algo esperado por todos, pero el Valencia se ha adelantado y ha anunciado este jueves la continuidad de Luis Rioja, pieza clave para Carlos Corberán. Para ello, el club che ha activado de forma anticipada la renovación del extremo sevillano, que tenía estipulada en su contrato una cláusula de ampliación automática en caso de disputar un número determinado de partidos, al cual no le ha hecho falta llegar, confirmándose de ese modo su nueva vinculación hasta el 30 de junio de 2027.

“El club, en una muestra de confianza plena y reconocimiento a su rendimiento, profesionalidad y compromiso, ha tomado la decisión de hacerla efectiva de forma anticipada, prolongando así su vinculación por una temporada más”, explicó la entidad valencianista en un comunicado.

Los números de Luis Rioja

Desde su llegada al Valencia en 2024, procedente del Deportivo Alavés, el futbolista de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha disputado 49 partidos, marcando 6 goles y repartiendo 6 asistencias. Ya fue importante con Rubén Baraja en el banquillo y desde la llegada del técnico de Cheste su protagonismo no se ha visto afectado. Al contrario, esta campaña ha participado en las 13 jornadas de LaLiga, si bien en las dos últimas ha partido desde el banquillo como revulsivo, sumando un tanto ante el Betis y otro en Copa del Rey, además de servir tres dianas a sus compañeros.

Un valor también en el vestuario

“La renovación contractual de Luis Rioja reafirma su compromiso con el proyecto y supone la continuidad de un jugador importante para el equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán”, añadió el club che en su comunicado, donde destacó del extremo zurdo que “su contribución sobre el césped lo ha consolidado como una pieza clave por su experiencia y capacidad competitiva, siendo capaz de adoptar, además, un rol en el vestuario y en el día a día que lo convierte en una clara referencia para jugadores más jóvenes”.

La felicidad de Luis Rioja

Por su parte, Luis Rioja ha valorado con satisfacción el acuerdo alcanzado. “Estoy muy contento, muy feliz de poder estar un año más con esta grandísima afición, gran club y gran vestuario que hemos creado. Era algo que quería, que deseaba y espero devolver esta confianza. Cuando un jugador renueva o tiene tanto deseo como era el mío de seguir defendiendo este escudo, le da valor a todo. Para mí hay algo muy importante que es el día a día, el venir feliz a ejercer tu trabajo y poder tener ese buen rollo con los compañeros es algo para tener muy en cuenta de cara al presente y futuro. Es un orgullo poder representar al Valencia y a todo el valencianismo”, señaló en los medios del club.

“Me quedaban algunos partidos, se especulaba mucho sobre la cantidad de encuentros que eran, pero el club habló conmigo para quitar esos partidos y que el año fuese fijo. Habla muy bien del club hacia mí porque pone en valor la confianza que depositan en mí e intentaré devolvérsela con trabajo y dejándomelo todo para que los objetivos se cumplan y el proyecto salga hacia delante”, añadió el cabecense, que señaló también a Corberán como una figura clave en su continuidad.

Convencido de que disfrutarán "mucho" con Corberán

“Me siento muy identificado con la idea de juego. Tenemos una propuesta divertida, aunque los resultados no nos estén acompañando, pero estoy seguro que el equipo va a dar ese paso hacia delante y que vamos a hacer disfrutar mucho. Es una de las cosas con las que me identifico. Corberán ha sido parte en esto de la renovación anticipada. Me demuestra su confianza al aceptar que pueda estar un año más a sus órdenes. El quererme tener con él para esta temporada y la próxima es algo que me motiva y me llena de orgullo. Significa que está contento con mi trabajo y voy a intentar rendir al máximo y dar todo el trabajo que tengo dentro y dar la mejor versión”, sentenció.