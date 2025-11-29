Rubiales destapa la denuncia del Valencia: "﻿﻿Parece mentira que no sepáis que Lim estaba al servicio de Tebas﻿"

El expresidente de la RFEF ha aclarado que Tebas buscaba que alguno de los cuatro equipos denunciara y "el que se prestó fue el Valencia"; vuelve a reafirmarse en su teoría con Jenni Hermoso y también critica el papel de Louzan al frente del organismo

Con motivo de la presentación de su libro 'Matar a Rubiales', Luis Rubiales se encuentra haciendo una gira por diferentes medios de comunicación y su última aparición ha sido en el programa 'A Punt' de la televisión autonómica valenciana, donde trató numerosos temas, empezando por el de la famosa denuncia del Valencia sobre la Supercopa de España, a lo que Rubiales se defendió atizando a Peter Lim y Javier Tebas.

"Parece mentira que no sepáis que en ese momento Peter Lim estaba al servicio de Javier Tebas. El Valencia jugaba el juego que quería Tebas. Interesaba que uno de los cuatro equipos denunciara y el que se prestó fue el Valencia. Jugaron esa baza y perdieron. En el conflicto de terceros con Piqué nuestra opinión no vale, vale la del órgano de buen gobierno que nos dijo que adelante que la RFEF no tenín ningún interés porque nosotros no le pagábamos. Por cierto Piqué ha cerrado negocios antes y después con LaLiga y a lo mejor hay que preguntar si le han pagado comisiones. Fue el mejor contrato de la historia de cualquier federación y lo han ensuciado", ha recordado Rubiales.

La nueva RFEF de Louzán

"Louzán le ha dado las llaves de la RFEF a Tebas. Louzán no pelea por el fútbol español, pelea por estar y Tebas lo aprovecha. Hay cosas que no puedo entender, la Federación logró conseguir volver a negociar los derechos de la Copa del Rey y la Supercopa. Ahora estaría por unos 50 millones. La Federación se lo ha dado ahora a LaLiga, recibe unos 15 o 16 millones y le ha dado todo a LaLiga".

Sigue sin pedir perdón a Jenni Hermoso

"No tengo porqué pedirle perdón porque le pregunté antes y ella me dijo vale. Si hay alguien que tiene que pedir perdón no soy yo. Yo ya he pedido perdón por mi equivocación institucional en la que estuve fatal. Soy muy firme y no voy a cambiar. La que cambió fue ella. Se infló para apartar la mirada de otras cosas que al gobierno y a la extrema izquierda les vino muy bien. Lo mio fue un beso de alegría y no tenñia ninguna connotación sexual. Seguro que yo estoy mucho más tranquilo de lo que pueda estar Jenni".

El pacto con Tebas en 2020

"Esto es algo que nunca he contado públicamente. En 2020 llamé a Javier Tebas para intentar acercar posturas. Le dije que no podíamos estar así y que debíamos hablar por el fútbol español y poner las líneas rojas y avanzar en algunos temas. Volvimos a hablar al día siguiente para quedar. Dos días después tenía una demanda de inhabilitación de LaLiga en el despacho. Así era imposible".

El Mundial de España y la posible final

"Estando yo en la RFEF el presidente de la Federación de Marruecos ni hubiera nombrado lo de la final. Estaba todo pactado. Si Valencia no estuviera en el Mundial sería desastroso. Valencia es una ciudad increíble. Hay cinco o seis ciudades que tienen que estar y Valencia es una".