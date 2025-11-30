El plan de Corberán con Ramazani

El extremo se ha entrenado con normalidad en las últimas sesiones tras dejar atrás su lesión, pero el técnico del Valencia podría reservarlo este lunes ante el Rayo Vallecano para no querer riesgos, emplazando su reaparición al duelo de Copa del Rey ante el Cartagena el próximo jueves

El Valencia cerrará la 14ª jornada de LaLiga este lunes, a partir de las 21:00 horas, con su visita al Rayo Vallecano. En la capital de España, los pupilos de Carlos Corberán tendrán la oportunidad de despegarse del descenso, pudiendo dejar el mismo a cuatro puntos en caso de victoria, igualado en la zona media de la tabla con el pelotón de equipo vive aún lejos de Europa pero con cierto colchón sobre el abismo, como son Real Sociedad, Elche, el propio Rayo, Celta de Vigo y Sevilla FC, todos ellos con 16 puntos.

Para dicho envite, es probable que el técnico che continúe con el esquema que le ha dado buenos resultados en los últimos dos partidos, con Pepelu con un papel determinante. El mediocentro de Denia retrasó su posición, actuó por detrás de Javi Guerra y André Almeida en el centro del campo y ejerció como un tercer central en la salida de balón. En cuanto a las ausencias, mantendrá la baja por lesión muscular del franco-guineano Mouctar Diakhaby y la única duda será si el belga Largie Ramazani podrá estar disponible.

El futbolista cedido por el Leeds United ha realizado los dos últimos entrenamientos al completo junto al resto del grupo y podría estar listo para jugar más de un mes después de su lesión en el cuadríceps de la pierna derecha que se produjo ante el Girona. Desde entonces, el extremo se ha perdido cinco encuentros en el campeonato liguero, así como la primera jornada de la Copa del Rey ante el modesto Maracena.

La Copa del Rey, una oportunidad

Corberán dejó en el aire su presencia en la lista este pasado sábado, aunque la evolución del ex de la UD Almería en los últimos días le ha sorprendido gratamente. Pese a ello, sin embargo, la idea es no forzarlo para evitar una recaída, por lo que todo apunta a que esperará al duelo copero del próximo jueves ante el Cartagena para ir introduciéndolo en el equipo. Incluso, no se descarta que pueda incluso partir como titular en un once en el que a buen seguro habrá varios habituales suplentes para intentar superar el cruce ante un rival de Primera RFEF.

Se espera que Ramazani vaya adquiriendo poco a poco su mejor tono después de un mes y medio en el dique seco y consiga convencer a Corberán para tener un papel más protagonista en el equipo. El técnico de Cheste avaló su llegada en verano porque consideraba prioritaria la llegada de un extremo veloz y desequilibrante, pero ahora ahora, cuando lo ha tenido a su disposición, solo lo ha utilizado como revulsivo.

Los números de Ramazani

El belga apenas ha disfrutado de 85 minutos repartidos en cinco encuentros en las seis primeras jornadas ligueras, firmando su única asistencia en el estreno ante el Getafe. Sin duda, mucho debe cambiar su situación para que a final de temporada intenten desde Mestalla seguir contando con sus servicios, aunque en la cesión pactada con el Leeds Unided no se incluyó ninguna opción de compra.