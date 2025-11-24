Vuelve Ramazani para arrancar su temporada particular en el Valencia

El Valencia suma a los entrenamientos a Ramazani que supera la lesión que lo han apartado más de un mes de los terrenos de juego y se apunta al plan de Carlos Corberán

El Valencia, tras la victoria ante el Levante en el derbi valenciano, respira aliviado tras haberse despegado del descenso y regresar a la senda del triunfo. Corberán, aún así, no baja la guardia y ya trabaja de cara al siguiente encuentro liguero frente al Rayo Vallecano en Madrid. Para el duelo citado, el Valencia podría recupera a Ramazani que ya se entrena con el resto del grupo en Paterna. Con su vuelta, Ramazani está dispuesta a arrancar su particular temporada después de que, a mitad de octubre, tuviese que parar por los problemas musculares. El comienzo de campaña no está siendo fácil para el belga cedido por el Leed que confía en hacerse un hueco en los planes de Carlos Corberán.

Ramazani vuelve a ejercitarse con el Valencia

El Valencia se ha ejercitado en el primer entrenamiento de la semana con Largie Ramazani en sus filas. Tras la lesión que sufrió en el mes de octubre, que le obligó a parar, el belga se vuelve a sumar a los planes de Carlos Corberán en busca de un puesto en el once del equipo valenciano. El periodo de recuperación del extremo cedido por el Leeds United ha llegado a su final y ya está disponible para un Carlos Corberán que estuvo usando al belga como revulsivo. Su participación fue escasa hasta su lesión, por lo que con su vuelta a los terrenos de juego, Ramazani comenzará su particular temporada en el Valencia buscando más protagonismo del que había tenido hasta el momento. En lo que va de curso, el atacante ha jugado 85 minutos, repartidos en 5 encuentros de LaLiga, repartiendo una asistencia en su debut como jugador del conjunto che.

Ramazani, un nuevo socio para Hugo Duro

Mientras tanto y a la espera de la vuelta definitiva del delantero, el Valencia se encomienda a Hugo Duro en ataque. En la presente campaña, el ‘9’ valencianista lleva cuatro goles anotados ante Getafe, Athletic, Espanyol y Levante en un total de 647 minutos sobre el terreno de juego, una cifra que como la de otras campañas no cuenta los minutos que ha jugado de añadidos, tanto al final de las primeras partes como de las segundas. En su primera campaña como valencianista, el madrileño anotó siete tantos en Liga, con un promedio de un gol cada 264 minutos. Ahora, con el regreso de Ramzani, Hugo Duro espera encontrar otro socio en el ataque para seguir ampliando su cifra goleadora en la punta de ataque del Valencia.