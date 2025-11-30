Iñigo Pérez y la mala racha de Hugo Duro contra el Rayo: "Algunos nos marcan siempre como Sancet y Raúl García de Haro"

El técnico del Rayo Vallecano compareció ante los medios de comunicación, en sala de prensa, para analizar el encuentro de mañana ante el conjunto de Carlos Corberán, con el que se cerrará la jornada 14 de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano recibirá mañana al Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Por ello, Iñigo Pérez compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque frente a los de Corberán, además de otros temas como la derrota del pasado jueves ante el Slovan Bratislava, de UEFA Conference League, al que ha calificado como "el peor día" en el banquillo del equipo madrileño. Además, el técnico ha valorado la figura de Hugo Duro, que se ha enfrentado en ocho ocasiones a los rojiblancos sin ver puerta.

Iñigo Pérez analiza el juego de Corberán

De esta manera, Iñigo Pérez ha valorado en rueda de prensa al Valencia: “Es un equipo muy bien trabajado. Corberán es uno de los mejores técnicos de LaLiga y eso se plasma en el campo. Es un equipo que hace muchísimas cosas bien, con muchas variantes posicionales, diferentes sistemas para atacar. Es un equipo muy peligroso”. Además, el entrenador del Rayo Vallecano volvió a hacer balance de la derrota del pasado jueves ante el Slovan Bratislava: “Para mí fue el peor día que he tenido como entrenador del Rayo. El otro día me generó ilusión celebrar con toda la gente allí y pensar que esa gente se iba con dolor o tristeza me resultó difícil de sobrellevar. Nuestra situación en las competiciones es positiva y estoy satisfecho con cómo está el equipo. El otro día imaginaba otro final. Ojalá tengamos más oportunidades y podamos curar esta herida. Hubiera firmado esto en Holanda, sí”.

Por otra parte, Iñigo Pérez comentó el hecho que el Rayo Vallecano haya ganado tan poco en casa, además de las novedades en la convocatoria contra el Valencia: “Tiene un porqué. Las últimas temporadas siempre hemos sido un equipo donde perdían los rivales y el modo en que vienen ahora es diferente. Se protegen más. Por una parte es mérito de la historia reciente y por otra, es un debe. Hay que buscar soluciones. Balliu aún está dolorido. Tenemos varios esperando a ver cómo evolucionan, porque jugar cada tres días dejan residuos y hay que gestionarlo bien. Espero que mañana tengamos los suficientes efectivos de la manera que exige el rival, muy alta. Todos tenemos necesidades. Mañana veremos cómo iniciamos”.

Iñigo Pérez valora los datos del Valencia en Vallecas

Además, Iñigo Pérez habló de la importancia de la victoria contra el Valencia y los precedentes con Hugo Duro contra el Rayo Vallecano: “Lo importante es poder ganar, siempre y cuando lo merezcas. A veces esto se simplifica con un atajo, pero eso no se suele sostener en el tiempo. Buscaremos escenarios reconocibles. Los precedentes, en el fútbol, no tienen mucho que ver. Algunos nos marcan siempre como Sancet y Raúl García de Haro. Eso no quiere decir que no nos vaya a marcar. Hugo Duro lleva mucho tiempo haciendo goles y no va a parar. Si mañana inicia él tendremos que estar atentos”.

Por último, Iñigo Pérez comentó sus sensaciones con los datos del Valencia en Vallecas: “Está bien conocer las rachas porque arrojan alguna reflexión, pero más allá de eso no le va a restar a su capacidad de equipo ganar mañana. Es tan difícil Primera que puedes ser el mejor y el peor en el mismo mes”.