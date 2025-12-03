Iñigo Pérez, antes del duelo contra el Ávila de Copa del Rey: "Esta competición es preciosa y debemos estar a la altura”

El técnico del Rayo Vallecano compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para analizar lo que espera del encuentro contra el Ávila, de Segunda RFEF, en el que confirmó la baja de Alemao

El Rayo Vallecano afronta en el día de mañana el choque frente al Ávila, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Por ello, Iñigo Pérez analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, lo que espera de su equipo en un nuevo encuentro de esta temporada, al que llegan tras disputar duelos de LaLiga y UEFA Conference League. Además, el técnico ha anunciado la baja de Alemao por una "pequeña lesión" que tuvo contra el Oviedo, por lo que podría haber novedades importantes en el once inicial del conjunto visitante.

Iñigo Pérez apunta la última hora de Cárdenas

En primer lugar, Iñigo Pérez destacó el estado de Cárdenas tras retirarse tocado del entrenamiento de hoy: “Se ha hecho daño, pero no será de gravedad y mañana podremos contar en la convocatoria con él. Vamos a esperar porque estas cosas de golpes y pequeñas molestias necesitan de unas horas. Parece que no es nada serio”. Por otra parte, el técnico del Rayo Vallecano comentó sus sensaciones de cara al duelo ante el Ávila de Copa del Rey: “Es una de las raíces del discurso, porque nosotros no podemos perder nuestra esencia y estamos hechos de esto. Cuando das un paseo por Vallecas en una previa, cuando mi familia vino la primera vez me lo dijo. Hay que ir a esos escenarios de pertenecer al mismo lugar. Los jugadores lo saben y, cada año, vemos y sufrimos la dureza de esta competición. Por mucho que las categorías digan que somos superiores al Ávila, los partidos hay que jugarlos y ganarlos. No habrá ningún tipo de confianza, solo ganas, ilusión. Esta competición es preciosa y debemos estar a la altura”.

Además, Iñigo Pérez siguió explicando que “ayer vi al Numancia. La ciudad recibe a un Primera y quiere ganarle, celebrar, pasar a la siguiente ronda, a ver quién nos viene. Seguir montados en la rueda de la ilusión. Igual que nos pasa a nosotros en Conference o cuando vienen equipos, en teoría, superiores. Será un equipo difícil de superar. Una de nuestras bases es la humildad y la responsabilidad con nuestra gente, no nos podemos llevar a equívocos o sufriremos. Lo más fácil para intentar replicar lo que sucederá mañana es lo que hacemos nosotros cuando viene un equipo de más enjundia, nivel o presupuesto. Esa frecuencia emocional va a existir. No ponernos nerviosos si nos marcan y solventarlo”.

Iñigo Pérez confirma la baja de Alemao

Por otro lado, Iñigo Pérez comentó el hecho de que el Rayo Vallecano esté disputando hasta tres competiciones: “Se afronta igual que el Espanyol y el de Conference. El Rayo somos todos, los jugadores, la afición. Nos lo tomamos con la misma humildad, seriedad, responsabilidad, actitud, calidad. Hay que poner eso mañana, independientemente de que el rival sea de Segunda RFEF. Si mantenemos esa mentalidad nos va a ir mejor. Hay dudas como ante el Valencia. No podrá estar Alemao. Antes de Oviedo tuvo una pequeña lesión, la solventó, pero el calendario no permite recuperarte del todo y lo está acusando”.

Por último, Iñigo Pérez señaló que el encuentro contra el Ávila puede ser “trampa es porque no lo esperas. Nosotros sabemos que mañana será difícil. Si caemos no será porque no lo sabemos. Las diferencias de categoría no existen. Hay que ir a ganar con nuestra esencia. Desde el principio hasta el final”.