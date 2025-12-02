Diego López sobre el empate del Valencia: "La frustración es normal"

El futbolista del Valencia, autor del gol del empate, aseguró que el punto es "agridulce" y que se van de Vallecas con la sensación de haber podido lograr la victoria si hubiesen competido en la primera parte al igual que lo hicieron en la segunda

El Valencia rescató un punto "agridulce", según ha señalado Diego López, en su duelo frente al Rayo Vallecano. El conjunto de Carlos Corberán, que estuvo por detrás en el marcador desde el minuto 37 de partido, sacó rédito del estadio de Vallecas gracias a un gol de Diego López, que vuelve a ver puerta con la camiseta del Valencia. El futbolista, tras el partido, analizó los puntos a destacar y mejorar del cuadro che. Diego López, por otro lado, subrayó que "la frustración es normal" dentro del vestuario ya que tenían la sensación de que eran capaces de haber sacado tres puntos.

Diego López sobre el empate del Valencia: "Ahora la frustración es normal porque te enfadas cuando no salen las cosas"

Diego López declaró, tras empatar con el Rayo, que se marchan de Vallecas con "sabor agridulce" porque aunque la primera parte "no fue buena" en la segunda mejoraron y pudieron "ganar". "Nos vamos con un sabor agridulce porque en la primera parte no competimos como veníamos compitiendo. Nos hicieron daño por fuera pero el entrenador dio las claves en el descanso y en la segunda parte mejoramos, encontramos el empate e incluso pudimos ganar. Si compites la primera parte como la segunda se puede ganar", dijo Diego López, en declaraciones a Movistar Plus. "Llegamos a Vallecas tras dos partidos muy buenos y queríamos dar continuidad a ese juego. Ahora la frustración es normal porque te enfadas cuando no salen las cosas. Hay que quedarse con la segunda parte y seguir trabajando y preparar los partidos de la misma forma", comentó el autor del gol del Valencia, "contento por ayudar a sumar" al equipo.

Diego López suma 3 goles en LaLiga y empata con Danjuma como segundo máximo goleador del Valencia

Con su gol al Rayo Vallecano, Diego López consiguió su tercer tanto de la campaña liguera y convertirse así en el segundo máximo goleador del Valencia en LaLiga. Por delante, Hugo Duro, que recuperó la titularidad ante el Rayo Vallecano en LaLiga, encabeza la clasificación che con 4 goles, mientras que el extremo empata a dianas con Danjuma, que suma otras 3. El neerlandés comenzó con un ritmo goleador destacado, pero actualmente suma 7 jornadas consecutivas sin ver puerta. Diego López, por su parte, acumulaba 5 partidos sin marcar, siendo ante el Girona la última vez que el joven atacante celebraba un gol con la camiseta del Valencia.