Danjuma desvela los detalles de su traspaso al Valencia: "Otros clubes me querían"

El delantero neerlandés del Valencia señala a Carlos Corberán en su fichaje por el club de Mestalla y refuerza la postura del técnico che en el banquillo de la entidad valenciana

El futbolista neerlandés del Valencia, Danjuma, está siendo una de las revelaciones de la temporada en Mestalla. El atacante che ha comenzado el curso siendo el jugador más enchufado del Valencia y metiéndose a la afición en el bolsillo. El de Países Bajos llegó al conjunto valenciano con la etiqueta de polémico, pero, nada más lejos de la realidad, Danjuma ha sabido adaptarse a las mil maravillas a un equipo que confía en la calidad individual del delantero. Su fichaje ha sido todo un acierto para el cuadro de Mestalla y el propio Danjuma ha desvelado los detalles de su traspaso por el Valencia.

Danjuma desvela los detalles de su traspaso

Danjuma, en una entrevista en as, ha asegurado que tenía en mente fichar por el Valencia nada más que supo el interés del club valenciano en su traspaso. "Para mí el Valencia era una oportunidad que quería tomar con dos manos, firmé tres años, tengo estabilidad, tengo un entrenador que me da mucha confianza. Yo siento de verdad que el club tiene que estar mucho más alto de lo que estamos y tengo mucha ambición", asegura el neerlandés que destaca el papel protagonista de Carlos Corberán en su fichaje. "Otros clubes me llamaron, sí. Pero el Valencia ya preguntó por mí cuando estaba en el Girona, aunque tenía contrato allí y lo respeté. Pero cuando me llamó el Valencia este verano, me olvidé del resto. Solo quería firmar aquí. Por su historia, por Mestalla. Me gustó el proyecto, los jugadores, el cuerpo técnico... Carlos me llamó cuando acabó la temporada. Recuerdo muy bien esa charla", comienza diciendo.

"Yo sabía que me iba a llamar, me pilló en el cine y pensé que estaríamos hablando diez o quince minutos, que es lo normal en estos casos. ¡Pues estuvimos hablando una hora! Hablamos de todo. En qué creía que podía mejorar, cómo me veía dentro del equipo, del compromiso que tenía que tener... sentí que me quería de verdad y eso para mí es importante. Todo el mundo sabe que es un entrenador muy intenso, que aprieta mucho, no sé si duerme mucho, pero tiene mucha energía y yo tengo mucha confianza en él, si no, no habría firmado aquí", sentencia acerca del tema.

Danjuma refuerza la postura de Carlos Corberán

Además, Danjuma aprovechó para reforzar la postura de Carlos Corberán, que ha sido cuestionada en este primer tercio de LaLiga. "Sin duda, sin duda. El club está convencido y los jugadores también. Como dije, para mí es un entrenador muy inteligente y tiene un corazón muy grande porque siempre tiene tiempo para ayudar a su equipo. Siempre tiene tiempo para mirar vídeos contigo, hacer ejercicios en el campo contigo para mejorar algo que quieres. Por ejemplo, yo quiero hacer más finalizaciones y si lo pregunto al míster me ayuda seguro 100%. Es un entrenador que tiene un compromiso máximo. La verdad es que él es una razón para mí muy grande porque he firmado aquí también", sentencia.