Iñigo Pérez, sobre Isi Palazón: "Es muy autoexigente consigo mismo, entiendo que no está en una fase de su juego brillante"

El entrenador del Rayo Vallecano compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para analizar el partido contra el Espanyol de mañana domingo en el RCDE Stadium, donde hizo especial hincapié en la situación de su futbolista

El Rayo Vallecano visitará mañana al Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez, que vienen de ganar con sufrimiento al Ávila en la Copa del Rey, afrontan el duelo contra los de Manolo González en el RCDE Stadium con el objetivo de conseguir una victoria que no logran en el campeonato doméstico desde el pasado 26 de octubre. Por ello, el entrenador del conjunto franjirrojo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del choque liguero.

Iñigo Pérez alaba el trabajo de Manolo González

De esta manera, Iñigo Pérez, de cara al partido contra el Espanyol, empezó analizando el momento de forma del Rayo Vallecano: "No tengo la sensación de que el equipo esté mal o hayamos dejado de hacer cosas que hacíamos antes. Sino que cada vez nos va a costar más por la continuidad de partidos y el desgaste físico y mental que venimos comentando en las anteriores rueda de prensa. Hay un patrón común que es que el rival nos espera y nos conoce. Tenemos que seguir mejorando y dar más herramientas para no ser previsibles. Encima creo que va a ir a más. Es muy difícil, pero aquí voy a llevar la bandera de la máxima exigencia".

Por otro lado, Iñigo Pérez, antes del Espanyol - Rayo Vallecano alabó el trabajo de Manolo González: "Me encanta Manolo González. Tengo una relación muy buena con él. Los entrenadores que se labran una trayectoria desde abajo y no con experiencia como jugador de fútbol es muy importante y que valoro mucho más que la forma en la que llego yo. Ha pasado todos los obstáculo y está siendo capaz de lo que está consiguiendo. Me alegro mucho porque ha subido todos los escalones y no viniendo del lema de que la mayoría de entrenadores son exfutbolistas, tiene mucho mérito y me alegro".

Iñigo Pérez analiza la situación de Isi Palazón en el Rayo Vallecano

Además, Iñigo Pérez valoró la situación de Isi Palazón en el Rayo Vallecano: "El entrenador debe estar siempre al lado del jugador si ellos lo quieren. Cualquier persona cuando esté bien o esté mal debe disponer del entrenador. En el caso de Isi, él es muy autoexigente consigo mismo, entiendo que no está en una fase de su juego brillante, pero es muy importante para nosotros. Él tiene que asumir que haya momentos en los que está mejor y momentos en los que está peor. Sabe que me tiene al lado suyo por si quiere hablar, si quiere hablar de fútbol o de lo que le sucede. Es algo que pertenece al fútbol, los estados de forma no son perenne. Lo más importante es sabes gestionarlos bien y no tener picos de insulina por todo el dulzor de alrededor y cuando recibes críticas que también son algo que va adherido al fútbol, saber gestionarlas. Pronto le veremos mejor y sonriendo como siempre".

Por último, Iñigo Pérez apuntó que "el cúmulo de los partidos deja merma física, tenemos varios jugadores que en este último entrenamiento decidirán si están disponibles, pero no puedo garantizar todos los que estuvieron. Randy Nteka está en la última fase y puede que lo recuperemos. Mañana lo veréis en la convocatoria. No nos toca otra cosa en el fútbol de élite. Esta forma de fútbol ha llegado para quedarse y los futbolistas del Rayo están preparados para ella".