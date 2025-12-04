Diego López, ayudado por las imágenes tras el duelo ante el Rayo Vallecano, se apunta el tanto

Alberola Rojas, árbitro del Rayo Vallecano - Valencia, revisa las imágenes, una vez finalizó el partido, para corregir el acta y anotarle el gol a Diego López tras haber interpretado que era Mendy quien anotaba en su propia portería

El Rayo Vallecano - Valencia, que terminó el empate, no dejó satisfechos ni al equipo de Carlos Corberán, ni al de Íñigo Pérez, ni a Alberola Rojas. El colegiado del encuentro ha tenido que modificar el acta del partido tras ver las imágenes repetidas, y le otorga a Diego López el gol del Valencia. En un principio, el árbitro apuntó que el gol del equipo che fue de Mendy en propia meta, pero tras repasar los videos, Alberola Rojas rectifica y le apunta el tanto a Diego López.

Corría el minuto 63 de partido cuando Diego López aprovechó un balón suelto en el área para poner tablas en el marcador. El Rayo Vallecano, a través de Mendy, se adelantó en la primera mitad con un cabezazo, sellando así su primer gol como profesional. El Valencia, que estaba sometido al juego local, encontró la igualada a través del extremo español que vuelve a ver puerta con el cuadro valenciano después de que Alberola Rojas revisase las imágenes, una vez finalizó el partido, para corregir el acta y anotarle el gol a Diego López. En un principio, el árbitro interpretó que el gol había sido de Mendy en propia puerta ya que el chut de Diego López cambia de dirección cuando el central del Rayo Vallecano interpone su cabeza entre la portería y la trayectoria del balón. Tras verlo detenidamente, el colegiado corrige el acta al asegurarse de que el balón de Diego López iba a portería, por lo que, tal y como recoge el reglamento, el gol será otorgado al lanzador.

El Valencia sigue sin ganar fuera de casa

Aún así, el gol, sea de Diego López o de Mendy en propia, sigue valiendo lo mismo para un Valencia que no gana fuera de casa y alarga su mala racha como visitante. Tras el partido, el extremo asturiano apuntó que el Valencia deberá hacer bueno el punto sumado contra el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas este domingo ante el Sevilla en Mestalla. "Nos quedamos con un sabor agridulce. En la primera parte nos han superado por fuera, con muchos centros laterales y, a balón parado, nos han encontrado el gol. En la segunda se ha visto el equipo que se veía viendo en las dos semanas anteriores, es una pena no haber jugado así la primera parte porque podríamos haber ganado", lamentó Diego López que suma tres goles esta temporada en LaLiga, siendo el segundo máximo goleador del club junto a Danjuma.