El valor de la plantilla del Athletic se desploma: Nico Williams, el segundo más devaluado de toda LaLiga

La pobre temporada que viene firmando el conjunto rojiblanco ha hecho que la cotización de mercado de sus futbolistas caiga un 6,6% en términos globales, más que ningún otro equipo en Primera división, aunque sigue siendo el cuarto plantel más valorado

El Athletic Club está firmando una temporada realmente decepcionante. Aunque la séptima plaza que ocupa la Real Sociedad, que en estos momentos tendría el premio de un billete para Europa, está a solo tres puntos, las sensaciones no invitan a pensar en que pueda meterse de lleno en esa pelea en las 10 jornadas que restan. Aunque no hay que olvidar que dependiendo de varias circunstancias podría obtener un billete continental hasta el décimo, posición que ocupa actualmente el cuadro bilbaíno.

Sea como fuere, el descontento en la afición es generalizado por el rendimiento del equipo. En Champions no logró superar la Fase Liga, en la Supercopa de España cayó goleado ante el FC Barcelona y en la Copa del Rey llegó el palo mas doloroso al ser la Real Sociedad la que le privó de alcanzar la final. A eso se suma la situación en LaLiga, donde los 35 puntos que lucen en el casillero rojiblanco suponen el peor registro firmado por Ernesto Valverde a estas alturas de campeonato en sus 17 temporadas completas en Primera división.

Por todo ello, no es de extrañar que cada vez gane más peso la posibilidad de un cambio de ciclo en el banquillo. Pero las consecuencias también afectan a una plantilla que ha perdido valor, como queda refrendado en los datos de la última actualización realizada por la web especializada Transfermarkt, que lo mantiene pese a todo en el cuarto lugar del ranking.

21 millones de euros menos

Así, el plantel del Athletic es el que más se ha devaluado en términos porcentuales de toda LaLiga. En concreto, su tasación de mercado ha descendido un 6,6%, pasando de 304 a 283 millones de euros. Es decir, hasta 21 millones menos, cifra que en términos absolutos solo supera un Real Madrid cuyo valor global ha descendido en 30 kilos.

Nico Williams, la punta del iceberg

Hasta cinco futbolistas del conjunto bilbaíno han visto caer su valoración económica a lo largo de estos últimos meses, siendo especialmente llamativo el caso de Nico Williams. Después de su renovación hasta 2035 en verano, que lo reafirmó como el gran baluarte del proyecto, el internacional español se ha visto lastrado por una pubalgia que lo mantiene actualmente alejado de los terrenos de juego y ha reducido su aportación a 4 goles y 6 asistencias en 26 partidos.

Este descenso forzoso en el rendimiento del extremo ha hecho que sea el segundo futbolista de LaLiga que más se ha depreciado. Así, su precio de mercado teórico ha pasado de 60 a 50 millones de euros, diez menos que en la anterior actualización, al igual que los colchoneros Álex Baena y Julián Álvarez, el madridista Rodrygo, también lesionado, y el barcelonista Gavi, que acaba de regresar de un largo periodo de baja. Solo Jude Bellingham ha perdido más valor, con hasta 20 millones menos.

Otros cuatro jugadores rojiblancos también caen

Además, la discreta campaña del conjunto vasco también ha hecho que disminuya el valor de mercado de Oihan Sancet (de 40 a 35 millones), Dani Vivian (de 30 a 25), Aitor Paredes (de 18 a 15) y Jesús Areso (de 10 a 8), quien no ha respondido con las expectativas generadas el pasado verano con su fichaje procedente de Osasuna.

Jauregizar, la única buena noticia

En el otro lado de la balanza, el único futbolista que ha crecido en términos de valoración a lo largo de esta campaña es Mikel Jauregizar, cuya consagración supone un rayo de luz dentro de la oscuridad. Así, la tasación que la cita web otorga al mediocentro ha subido de 30 a 35 millones de euros, con lo que iguala a Sancet como el segundo más valorado del equipo.