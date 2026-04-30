Beñat Prados deja vacía la enfermería del Athletic Club

El futbolista del Athletic Club regresa a los entrenamientos y se apunta al tramo final de la temporada, a la que llega Ernesto Valverde sin bajas

Beñat Prados ya está de vuelta en el Athletic Club. El centrocampista del conjunto vasco, que llevaba fuera de combate toda la temporada, se ha ejercitado sobre el césped de Lezama para seguir trabajando en su proceso de recuperación. La rotura de ligamento anterior de su rodilla le ha impedido participar este curso en los planes de un Ernesto Valverde que afronta el tramo final de temporada con todo sus jugadores disponibles. Con el regreso de Beñat Prados, la enfermería del Athletic Club queda vacía por primera vez en toda la temporada.

Beñat Prados ya se entrena con el Athletic Club de cara al tramo final de temporada

El partido del próximo fin de semana ante el Alavés es vital para los rojiblancos. Una victoria sería sinónimo de permanencia. Para ello, Valverde tiene toda la plantilla a su disposición después de que Beñat Prados cierre la enfermería bilbaíno para incorporarse a los entrenamientos. Al centrocampista se le ha visto ejercitándose sobre el terreno de juego en Lezama. Su regreso a la competición está muy cerca y el futbolista podría participar en este tramo final de temporada. Aún así, Valverde no tiene prisa y con el regreso de Jauregizar, tras sanción, deberá hacer descartes de cara a la lista final. "A ver si poco a poco va la cosa bien y puedo ayudarles en los últimos partidos", declaró el futbolista antes de la victoria del Athletic Club frente a Osasuna.

Ernesto Valverde pretende hacer historia con la enfermería del Athletic Club vacía

Con la enfermería vacía, Ernesto Valverde tiene a todos sus jugadores disponibles de cara a un encuentro que es histórico para el 'Txingurri'. El técnico rojiblanco dirigirá su partido oficial 500 al frente del Athletic Club. Al final de la actual campaña el entrenador del conjunto bilbaíno dejará el banquillo de San Mamés tras un total de 504 partidos, récord absoluto en la historia del club, y será relevado, a falta de una confirmación oficial que llegará probablemente a final de curso, por el alemán Edin Terzic, ex-entrenador del Borussia Dortmund. A falta de la cita de Vitoria para completar el medio millar de partidos Valverde ha dirigido al equipo bilbaíno 375 partidos de Liga, 56 de Copa del Rey, 46 de Copa de la UEFA o Liga Europa, 16 de Liga de Campeones y 4 de Supercopa en los que ha sumado 229 victorias, 157 derrotas y 113 empates.