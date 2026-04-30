El lado más humano de los futbolistas del Athletic: "Fútbol Pasillo" con los niños del Hospital de Cruces

Los jugadores del Athletic Club se acercan al Hospital de Cruces para visitar a los niños hospitalizados

"El fútbol es todo cuando no todo el fútbol" es el lema de Fundazioa que, una vez más, acerca el Athletic Club a menores hospitalizados. Mikel Jauregizar, Maddi Torre, Oihan Sancet, Elene Gurtubay y Álex Padilla, jugadores del conjunto vasco, visitaron a los niños hospitalizados en el Hospital de Cruces. Los futbolistas sacaron una sonrisa a los más pequeños y jugaron un partido de fútbol en los pasillos del hospital.

"Como cada año, la Fundación Athletic Club, en colaboración con Osakidetza, ha celebrado una nueva edición de "Fútbol Pasillo", una iniciativa que transforma los pasillos del hospital en un espacio de juego e ilusión. Durante unas horas, el entorno hospitalario se ha convertido en un pequeño campo improvisado donde los más txikis han podido disfrutar del fútbol y evadirse, aunque sea momentáneamente, del duro proceso que supone una hospitalización", destaca Fundazioa que destacaron la presencia de los jugadores del Athletic Club en este emotivo proyecto.

"Con balones de trapo, porterías adaptadas y, sobre todo, muchas ganas de divertirse, los athleticzales más txikis han compartido risas, goles y complicidad con sus ídolos de los primeros equipos: Mikel Jauregizar, Maddi Torre, Oihan Sancet, Elene Gurtubay y Álex Padilla. Tras el partido, los y las futbolistas han visitado las plantas de escolares y oncología, donde se encuentran ingresados otros niños y niñas que no han podido participar en esta edición. Allí han repartido ánimos, fotografías y recuerdos, acercando un poco más el espíritu zurigorri a cada habitación", explican.

Una iniciativa del Athletic Cliub que se repite cada años desde 2019

Este "Fútbol Pasillo" se realiza cada año desde 2019. La idea de la Fundazioa es acabar con la pesada rutina de los más pequeños en los hospitales, acercándoles a sus ídolos en una tarde inolvidable para los niños y niñas hospitalizados. "Cuando la rutina hospitalaria lo ocupa todo, el fútbol aparece como un refugio, un lenguaje común capaz de generar sonrisas, aliviar la espera y hacer más llevadero el día a día. No se trata solo de marcar goles, sino de compartir momentos, de sentirse parte de algo más grande, incluso en los contextos más difíciles", subrayan.

"Athletic Club Fundazioa reivindica el poder del fútbol como herramienta social y cultural, situando en el centro a las personas que forman parte de la comunidad rojiblanca. Porque, tal y como reivindica la nueva campaña de la Fundación, ese es el verdadero poder del fútbol. O al menos, del nuestro", sentencia el comunicado emitido por Athletic Club Fundazioa.