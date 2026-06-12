El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, baja el precio de la cerveza por el Mundial

El Gobierno ecuatoriano eliminará temporalmente el Impuesto a los Consumos Especiales a bebidas de moderación, con cerveza, vinos y espumantes incluidos hasta el 19 de julio, mientras La Tri disputa la Copa del Mundo dentro del Grupo E

Daniel Noboa, presidente de la República de Ecuador, ha decidido ligar el Mundial 2026 a una medida de consumo directo en Ecuador. El mandatario anunció la retirada temporal del Impuesto a los Consumos Especiales para la cerveza y otras bebidas de baja graduación.

La decisión estará vigente durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El Ejecutivo espera que el precio final de la cerveza baje más de un 20%, justo cuando La Tri llega a la cita como una de las selecciones que pueden dar la sopresa.

Daniel Noboa convierte la cerveza en un gesto mundialista para Ecuador

El fútbol mueve emociones, audiencias y también decisiones políticas. En Ecuador, la participación de la Selección en el Mundial 2026 ya no se mide solo en convocatorias, partidos o expectativas deportivas. También ha entrado en el terreno económico del país.

Daniel Noboa anunció que su Gobierno retirará de forma temporal el ICE a las bebidas consideradas de moderación durante la Copa del Mundo. La cerveza es el producto más visible de la medida, pero no será el único. También se beneficiarán vinos de mesa, espumantes y determinados licores fermentados de baja graduación.

La promesa del Ejecutivo es clara: una reducción de más del 20% en el precio de la cerveza mientras dure el torneo. El alivio fiscal se extenderá hasta el 19 de julio, fecha prevista para el final del Mundial.

La Tri y el Mundial 2026 abren una ventana de consumo en Ecuador

La Selección ecuatoriana vuelve a ser el gran centro de conversación nacional. En un país donde los partidos de La Tri suelen reunir a familias, amigos y barrios enteros alrededor de una pantalla, el Gobierno ha detectado una oportunidad política en un hábito muy reconocible: ver fútbol acompañado de cerveza.

Según recogió la agencia EFE, Noboa defendió la medida durante un acto público y aseguró que “todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza” quedarán sin ICE durante el Mundial. También afirmó que, con esa decisión, el precio de la cerveza bajará “más de 20%”.

Vinos, espumantes y bebidas fermentadas también entran en la medida

Aunque la cerveza se lleva el foco, el alcance de la retirada temporal del ICE es más amplio. El beneficio también se aplicará a otras bebidas de moderación, una categoría que incluye vinos de mesa, espumantes y algunos licores fermentados de baja graduación.

Para el Gobierno ecuatoriano, el movimiento permite asociar la competición a una sensación de alivio económico inmediato. Para la industria, supone una ventana de venta en un periodo de alta demanda. Para el consumidor, la clave será comprobar si la rebaja prometida se refleja de verdad en el precio.

El Mundial 2026 ya ha empezado a jugarse fuera del césped. En Ecuador, Noboa ha colocado la cerveza en el centro de una decisión que mezcla fútbol, impuestos, consumo y política, mostrando una vez más que el deporte supera todo tipo de barreras.