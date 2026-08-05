Cucurella se derrumba al recordar el momento más difícil con su hijo: "Todos los días nos volvíamos llorando"

El campeón del Mundo con España y flamante refuerzo del Real Madrid vive uno de los momentos más dulces de su carrera como futbolista, algo que no le distrae de su preocupación principal: el TEA que sufre su hijo mayor, Mateo: "Nos ha enseñado mucho"

La Selección Española se proclamó campeona del Mundo el pasado mes de julio en Nueva York, siendo el lateral izquierdo Marc Cucurella uno de los futbolistas más consagrados del combinado que dirige Luis de la Fuente. El ya exjugador del Chelseo y flamante nuevo refuerzo del Real Madrid vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, siendo reconocido en el panorama futbolístico a nivel internacional. Su personalidad dentro y fuera del verde también ayuda a ello, así como su look, habiéndose ganado el cariño de todos, amén del excelente nivel deportivo que viene demostrando en los últimos años.

Sin embargo, Cucurella afronta lejos de los terrenos de juego un drama junto a su pareja, Claudia Rodríguez. Un reto que marca la vida diaria de su hogar y que es mucho más importante que cualquier competición futbolística: acompañar el crecimiento de su hijo mayor, Mateo, tras haber sido diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).

Este problema que sufre su hijo no es plato de buen gusto para Cucurrella, a quien realmente le cuesta muchísimo hablar de ello públicamente y quien generalmente acaba rompiéndose siempre que lo hace. Pese a ello, la pareja ha decidido compartir públicamente su experiencia con el claro objetivo de aprovechar su exposición mediática y dar visibilidad a una realidad que viven miles de familias y que todavía continúa rodeada de muchos prejuicios. Un gesto con el que tratar de concienciar a la sociedad y a las autoridades.

Marc Cucurella abre su corazón: "Nos queda mucho por aprender"

El futbolista Marc Cucurella reconoce que el diagnóstico de su hijo supuso un antes y un después para toda la familia. Admite que el proceso no siempre ha sido sencillo y que los inicios fueron difíciles, pero asegura también que cada pequeño avance de su hijo representa una enorme victoria para toda la familia, tanto para la pareja como para sus otros dos hermanos más pequeños.

"Nos queda mucho por aprender", explica Cucurella en declaraciones a diferentes medios mientras habla sobre la evolución de su hijo. Una etapa que tanto él como su esposa Claudia Rodríguez afrontan con ilusión y la paciencia que requiere. Eso sí, siempre acompañados por el apoyo de especialistas, algo que en un primer momento, quizá, les faltó.

Los éxitos deportivos han pasado a un segundo plano cuando llega a casa, donde la prioridad absoluta es el bienestar de sus hijos. El internacional español reconoce que la paternidad -es padre de dos niños y una niña- ha cambiado completamente su forma de entender la vida.

La reflexión de Claudia Rodríguez que ha emocionado a miles de personas

Si alguien ha querido dar voz a esta realidad que sufre la familia Cucurella Rodríguez esa ha sido Claudia Rodríguez. La influencer ha utilizado sus redes sociales para explicar cómo vive el día a día junto a su hijo y romper algunos de los estigmas que todavía existen sobre el autismo. "El dinero no te da la felicidad porque mi hijo no habla; te facilita muchas cosas, pero no te da la felicidad", posteó. Una reflexión que tuvo una enorme repercusión y que fue compartida por miles de usuarios que se sintieron identificados con su mensaje.

Un mensaje para las familias que conviven con el autismo

Tanto Cucurella como Claudia Rodríguez insisten en que no buscan despertar compasión del público. Todo lo contrario. Su intención es que otras familias comprendan que no están solas y que cada caso de autismo es diferente. Por ello destacan la importancia de la detección precoz, del acompañamiento profesional y, sobre todo, de respetar el ritmo de cada niño. La pareja considera fundamental hablar con naturalidad sobre el TEA para contribuir a eliminar prejuicios y favorecer una mayor inclusión social.

"Estoy muy contento de que con el poder de visualización que tenemos esto haga eco y sirva para ayudar a más familias, para que se abran más escuelas o más centros de ayuda y de apoyo. A mí me ha servido para dar valor o priorizar las cosas que realmente son importantes y las que no", explicó Cucurella.

Su pareja, por su parte, considera que al principio no contaron con demasiada ayuda por parte de la escuela de su hijo, lo que hizo aún más difícil el proceso familiar: "No recibimos mucha ayuda de la escuela y pasamos por los peores meses. Todos los días íbamos juntos a dejar a Mateo y volvíamos a casa llorando. Todos los días".

Cucurella: una lección de vida que va mucho más allá del fútbol

Las palabras de Marc Cucurella han provocado una oleada de apoyo tanto entre aficionados como entre familias que atraviesan situaciones similares. Muchos agradecen que una figura pública como Marc Cucurella utilice su notoriedad para visibilizar una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y es que el zaguero reconoce que las lecciones más importantes no las aprende sobre el césped, sino en casa: "Cada pequeño avance merece la pena". Por ello, al fichar por el Real Madrid, su principal preocupación ha sido el asegurarse de que en la capital de España encuentren colegios y especialistas que ayuden a llevar a de la mejor manera posible el trastorno de su hijo.

El internacional español asegura que esta experiencia le ha enseñado el verdadero valor de la paciencia, la empatía y la resiliencia, valores que hoy considera mucho más importantes que cualquier título conseguido en el fútbol, tanto a nivel de clubes como de la Selección: "Hay que pensar en Mateo todo el tiempo. A veces queremos hacer ciertas cosas y no podemos porque no es bueno para él. Las vacaciones siempre son difíciles porque son muchos cambios para él. Vale, tienes el diagnostico que dice que tu hijo es autista, pero los padres no estamos preparados para esto, así que tenemos que aprender mucho. Probablemente Mateo también nos ha enseñado mucho".