Marc Cucurella y los pasos en su carrera "hasta llegar a la cima, que es el Real Madrid"

El lateral izquierdo de la selección española ha hablado de su proceso como futbolista y de la decisión de firmar por el club blanco hace algunas semanas

Marc Cucurella se convirtió en futbolista del Real Madrid hace unas semanas. Fue justo antes del debut de la selección española en el Mundial ante Cabo Verde. El lateral izquierdo se ha referido a ese fichaje por el club blanco. "Al fichar por el Real Madrid he llegado a la cima", ha comentado el catalán.

Unas palabras que Cucurella ha pronunciado en una entrevista en ABC. El internacional español era cuestionado por su carrera futbolística y los equipos en los que ha ido militando. Barcelona, Éibar, Getafe, Brighton, Chelsea, Real Madrid. "No es una típica, no. Es lo que pasa cuando empiezas. Siempre dar un pasito más, un pasito más, un pasito más hasta llegar a la cima, que es el Real Madrid. Es una historia bonita y que me hace pensar en el proceso que supone pasar de abajo a arriba y también te ayuda a valorar más las cosas", contestaba.

Cucurella y el cariño de la afición del Real Madrid tras su fichaje

El fichaje de Cucurella ha provocado que muchos madridistas le mostraran cariño al lateral izquierdo. "No hemos tenido mucho tiempo de conocernos, pero sí, me imagino que tendrán ganas de verme, de conocerme, voy a darlo todo para ellos. Yo también estoy muy contento de todo este cariño que he recibido y ojalá nos conozcamos en unas semanas", comentaba.

Cucurella también fue preguntado por el hecho de que no hablara en otros momentos de que su sueño fuese jugar en el Real Madrid. "Sueños cada uno tiene los suyos, yo estoy muy agradecido al pasado que tuve, porque seguramente sin esa etapa a lo mejor a día de hoy no estaría aquí en la selección. Pero bueno, en la vida todo son momentos, son etapas y yo creía y mi familia también que esa era nuestra mejor oportunidad, nuestra mejor opción y la tomamos con muchas ganas y con mucha ilusión", manifestó.

El gran momento de forma de Cucurella y el duelo con Bernardo Silva

La llegada de Marc Cucurella al Real Madrid se producirá tras su participación en el Mundial con la selección española donde está dejando nuevamente una gran tarjeta. El lateral izquierdo ha sido titular en los cuatro partidos disputados, jugándolos completos todos ellos. Además suma ya tres asistencias de gol. Las dos últimas las firmó contra Austria y sirvieron para el doblete de Mikel Oyarzabal.

Este lunes tendrá un nuevo compromiso con la selección española, que se medirá a Portugal en Dallas en los octavos de final. Curiosamente ese partido enfrentará a dos de los fichajes del Real Madrid en este mercado de verano. Cucurella se verá las caras en el terreno de juego con el portugués Bernardo Silva.

Son diez los jugadores del Real Madrid que aún se mantienen en el Mundial. Además de los señalados Cucurella y Bernardo Silva, quedan en competición Mbappé, Konaté y Tchouameni (Francia),Bellingham (Inglaterra), Courtois (Bélgica), Vinicius y Endrick (Brasil) y Brahim (Marruecos). Ya cayeron Rüdiger (Alemania), en dieciseisavos de final; Valverde (Uruguay) y Arda Güler (Turquía), en la fase de grupos.