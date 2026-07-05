El Real Madrid-Real Sociedad de la primera jornada podría aplazarse

El club madridista ya tiene asegurada la presencia de alguno de sus futbolistas en las semifinales del Mundial por el Francia-Marruecos de cuartos de final

El partido de la primera jornada de la temporada 26/27 entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que debe celebrarse en el Santiago Bernabéu el 14, 15 o 16 de agosto, podría ser aplazado. Todo como consecuencia de los internacionales que disputan el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y el necesario tiempo de vacaciones.

La idea de LALIGA al respecto es que fueran aplazados todos los partidos de equipos que, al menos, tuvieran un futbolista jugando las semifinales del Mundial. Una cuestión que ya tiene asegurada el Real Madrid por el hecho de que Francia y Marruecos se enfrentan el próximo jueves en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El Real Madrid, aún con diez jugadores en el Mundial

Hay que recordar que los blancos cuenta con Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni como representantes en la selección de Francia. Lo mismo que sucede con Brahim Díaz con Marruecos. Después de que los franceses se deshicieran de Paraguay y los marroquíes de Canadá se verán las caras en los cuartos. De esta forma habrá futbolistas del Real Madrid en las semifinales ya de manera asegurada.

No son los únicos futbolistas del Real Madrid que pueden alcanzar las semifinales. También Marc Cucurella (España), Bernardo Silva (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Thibaut Courtois (Bélgica), Vinicius Junior y Endrick Felipe (Brasil). Algunos con enfrentamientos directos en octavos como Cucurella y Bernando Silva. En cualquier caso del Francia-Marruecos ya tiene semifinalistas el Real Madrid.

También la Real Sociedad podría tener algún semifinalista en el Mundial. Le queda dos en competición. Son los casos de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes. Precisamente se enfrentan entre ellos este lunes en el España-Portugal, por lo que uno estará en cuartos de final, también a un pasito de las semifinales.

Las tres semanas de vacaciones y las palabras de Javier Tebas

La normativa señala que los jugadores deben tener al menos tres semanas de vacaciones entre temporadas. Las semifinales del Mundial están programadas para los días 14 y 15 de julio, un mes antes de que arranque LALIGA. En cualquier caso, tras las vacaciones los futbolistas necesitan un tiempo de preparación.

El propio Javier Tebas, presidente de LALIGA, habló de esta cuestión hace algunas semanas. "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE. Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada, lo que estará es dividida. Esa primera jornada aplazada se podría jugar entre la segunda y la tercera jornada del campeonato", indicaba.

Sería por tanto a finales de agosto cuando podría disputarse este Real Madrid-Real Sociedad de la primera jornada. Probablemente no sea el único encuentro con afectación de futbolistas de clubes españoles cuyos jugadores lleguen a las semifinales de la Copa del Mundo.