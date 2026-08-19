Bernardo Silva y la dimensión del Real Madrid: "Jugar en un club que tiene las quince Champions no es para todos"

El portugués vivió el acto de su presentación y se mostró muy feliz del paso en su carrera: "Desde pequeño tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid"

Bernardo Silva, uno de los fichajes del Real Madrid para esta temporada, ha hablado de lo que significa para él jugar en un equipo como el madridista y ha recordado la historia del club. "Jugué bastantes veces en el Bernabéu. Cuando llegas, es muy imponente. Jugar en un club que las quince Champions no es para todos", ha señalado.

Unas palabras que Bernardo Silva ha pronunciado en los medios oficiales del Real Madrid. "Desde pequeño tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid. Poder seguir ese camino ganador es muy bonito para mí, así que estoy muy feliz", ha añadido el portugués durante su acto oficial de bienvenida con el Real Madrid, donde ha estado acompañado por Florentino Pérez.fmu

Bernardo Silva y los detalles del acto de su presentación con el Real Madrid

En el acto se produjo la firma del contrato de Bernardo Silva, por dos temporadas con el Real Madrid con la opción de una más. El jugador recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal 20. "Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tú sueñas en jugar en un club como el Real Madrid. Poder jugar para este club, ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", ha indicado. el centrocampista.

También quiso dejar Bernardo Silva un mensaje para los aficionados del Real Madrid: "Muy feliz de estar con vosotros, de poder en breve jugar en el Bernabéu, conoceros y a trabajar para ganar, seguir ganando títulos, que es a lo que este club está acostumbrado. ¡Hala Madrid!".

El centrocampista portugués se fotografió junto a Florentino Pérez, presidente del club blanco, en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, con los trofeos de las 15 Ligas de Campeones que ha conquistado en su historia como fondo. También estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor del club.

El posible debut oficial de Bernardo Silva con la camiseta del Real Madrid en partido oficial

El estreno en partido oficial de Bernardo Silva con la camiseta del Real Madrid se podría producir este sábado con el encuentro que los madridistas disputarán contra el Espanyol en el RCD Stadium a partir de las 21.30 horas. Se trata de un duelo de la segunda jornada, ya que la primera fue aplazada por los mundialistas del equipo blanco que estuvieron en las rondas finales del pasado Mundial. No es el caso del portugués que acabó su periplo en la Copa del Mundo ante España en los octavos de final.

Para que Bernardo Silva pueda jugar en el Santiago Bernabéu habrá que esperar algunos días más. Concretamente al próximo miércoles 26 de agosto. Ese día, desde las 21.00 horas, el equipo de Jose Mourinho arranca su temporada en casa. Será frente a la Real Sociedad en el partido aplazado correspondiente a la primera jornada. Ahí los aficionados podrán ver a los nuevos fichajes madridistas para el nuevo curso.