El Real Madrid oficializa el fichaje de Bernardo Silva por dos temporadas

El internacional portugués, que llega libre tras acabar su contrato con el Manchester City, firma hasta el verano de 2028 y se convierte en el segundo fichaje anunciado tras el de Marc Cucurella

Bernardo Silva ya es oficialmente futbolista del Real Madrid. La contratación del portugués, cerrada desde hace algunos días, ha sido anunciada este miércoles por la entidad madridista de manera oficial. Son dos años los que se compromete el que fuera futbolista del Manchester City que llega al Santiago Bernabéu con la carta de libertad.

Se trata del segundo anuncio oficial de un fichaje del Real Madrid. Después de que el pasado lunes fuera el caso de Marc Cucurella, ahora le ha tocado el turno a Bernardo Silva. Un futbolista de calidad que viene a reforzar las posiciones de ataque del nuevo equipo madridista que viene construyendo Florentino Pérez tras su victoria en las elecciones y que tendrá en el banquillo a Jose Mourinho.

A través de un breve comunicado anunciaba el Real Madrid el fichaje de Bernardo Silva. "El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", explicaba el club madridista sobre el futbolista que se encuentra disputando el Mundial con Portugal durante estos días.

El fichaje de Bernardo Silva vuelve a dejar fuera de juego al Atlético de Madrid y al Barcelona, como sucedió en el caso de Cucurella. Colchoneros y blaugranas se habían interesado en Bernardo Silva y venían intentando su contratación en las últimas semanas. Una pugna que no se decantó por ninguno, también había equipos italianos, y que finalmente se ha llevado el Real Madrid que ha entrado en escena para hacerse con el mediapunta.