Xabi Alonso, sobre su despido del Real Madrid: "La cicatriz está curada, pero ﻿las cosas no salieron como esperaba"

El técnico del Chelsea reconoce que ha pasado la página del Real Madrid y que está "muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa" en el Chelsea

Xabi Alonso ya ha superado su despido del Real Madrid. El técnico tolosarra comienza ahora una nueva aventura en Londres, cogiendo las riendas del Chelsea con un proyecto nuevo e ilusionante, sin embargo, en una entrevista a The Athletic ha hablado de su paso por el conjunto blanco aunque ya historia para él. "Por suerte, no tengo muchas cicatrices en mi carrera", admite el vasco, para luego rectificar: "Vale, tengo una cicatriz, pero se cura. Ahora que está curada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa (en el Chelsea) como lo hice cuando empecé en Madrid".

Preguntado sobre su salida del Real Madrid, Xabi Alonso prefiere quedarse con todo lo bueno que le brindó aquella oportunidad: "Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y con lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba. Porque uno aprende de la decepción de las cosas que no salieron y trata de pensar que las cosas mejorarán".

También fue cuestionado por los motivos que le llevaron a acabar siendo destituido, aunque Xabi Alonso no piensa mucho en ello: "Hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto en lo que respecta al juego como a la gestión de personas. Es una mezcla de todo".

Antes de fichar por el Chelsea, qué ha hecho

"Principalmente recargar energías, porque la energía que necesitas como entrenador... necesitas estar lleno de energía para nutrirte del resto. Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de juego. Usé ese tiempo principalmente para eso. No vi mucho fútbol... Se trataba principalmente de mí mismo, de sentirlo".

Por qué eligió el Chelsea

"Se trataba del proyecto porque tenía una visión del Chelsea desde fuera. Podía ver los aspectos positivos y también mis preocupaciones. Así que las abordé. El club, los directores deportivos... ha sido un proceso para ellos, con cosas buenas y otras que quieren corregir. Lo más importante es que hicimos el mismo análisis. Si hubiéramos tenido puntos de vista diferentes, probablemente no habría sido el punto de partida correcto. Hasta ahora, estamos tomando las decisiones correctas".

Le ha marcado su relación con Guardiola en el Bayern

"Éramos muy cercanos. Yo tenía mucha curiosidad. Estaba en ese momento de mi carrera en el que podía ir a su oficina y decirle: 'Pep, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál va a ser la estrategia?'. Quizás cuando tenía 20 años no tenía la confianza para ir a la oficina del entrenador a preguntarle esas cosas. Pero en ese momento, debido a la confianza que teníamos, necesitaba hacerlo".

De Guardiola al Chelsea

Xabi Alonso llegó al Bayern de Múnich en el verano de 2014, en la que fue el inicio de su última etapa de una brillante carrera como futbolista. A las órdenes de Pep Guardiola, el tolosarra encontró un escenario ideal para maximimar sus cualidades y aumentar su palmarés. Durante tres temporadas en el gigante bávaro conquistó tres Bundesligas consecutivas y absorbió de primera mano los conceptos tácticos de uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, una experiencia que acabaría moldeando su futura identidad en los banquillos.

Tras colgar las botas en 2017, Alonso inició su formación como técnico en la cantera del Real Madrid antes de regresar a sus raíces para dirigir al filial de la Real Sociedad, al que condujo al ascenso a Segunda División. Su gran salto llegó en 2022 con el Bayer Leverkusen. Allí protagonizó una transformación histórica: rescató al equipo de la zona baja de la Bundesliga y, apenas un año y medio después, lo llevó a conquistar la primera liga de su historia, además de la Copa de Alemania, firmando una temporada para el recuerdo y consolidándose como uno de los entrenadores con mayor proyección del fútbol europeo.

Ese éxito le abrió las puertas del banquillo del Real Madrid en 2025. Aunque su etapa fue breve y terminó antes de lo esperado, el prestigio adquirido por su trabajo anterior mantuvo intacta su consideración entre la élite del fútbol continental. Tras unos meses alejado de los banquillos, el Chelsea apostó por él para liderar un nuevo proyecto. En mayo de 2026, el club londinense anunció su incorporación como entrenador, convencido de que su propuesta táctica, su liderazgo y su capacidad para construir equipos competitivos eran las bases ideales para devolver a los 'blues' a la primera línea del fútbol europeo.