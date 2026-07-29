Xabi Alonso reinventa el Chelsea: Welbeck llega, Henderson negocia y Watson deslumbra

El delantero del Brighton firmará hasta 2028, el excapitán del Liverpool está cerca de llegar libre desde el Brentford y el técnico se rinde al mediocampista de 16 años tras vencer 6-4 al Western Sydney Wanderers, mientras Cucurella se despide del club

El primer mercado de Xabi Alonso en el Chelsea ya tiene una idea reconocible: invertir en talento, vender activos importantes y añadir experiencia a una plantilla que había llevado la juventud al extremo. Danny Welbeck será el siguiente refuerzo y Jordan Henderson avanza por el mismo camino.

El contraste apareció en el estreno del técnico, un espectacular 6-4 ante el Western Sydney Wanderers. Mientras João Pedro firmó un triplete y la defensa dejó dudas, Reggie Watson, de solamente 16 años, completó el encuentro y recibió el elogio más revelador de Alonso.

Danny Welbeck rompe la política de edad del Chelsea

Danny Welbeck está a un reconocimiento médico de convertirse en nuevo futbolista del Chelsea. Fabrizio Romano da la operación por cerrada después de que el club londinense alcanzase un acuerdo con el Brighton y el delantero aceptase un contrato hasta junio de 2028.

La cantidad del traspaso todavía no ha trascendido. El Brighton, pese a que Welbeck tenía contrato para la temporada 2026/27, ha aceptado facilitar su salida después de recibir la petición formal del jugador. El movimiento supone un giro evidente en la forma de actuar de un Chelsea acostumbrado durante los últimos años a reclutar futbolistas jóvenes y con recorrido de mercado.

Welbeck tiene 35 años, pero llega después de firmar el mejor registro goleador de su carrera en la Premier League: 13 tantos en 37 partidos. Su experiencia también contrasta con la juventud del ataque blue. El inglés acumula 400 encuentros y 90 goles en la competición, mientras que los delanteros que tenía Xabi Alonso a su llegada presentaban una media de 23 años y reunían 269 apariciones entre todos.

El Chelsea no incorpora únicamente otro rematador. Welbeck aporta movimientos sin balón, capacidad para presionar, juego de espaldas y conocimiento de los distintos escenarios de un partido. Puede acompañar a João Pedro, ejercer como delantero de referencia o convertirse en una alternativa veterana cuando los encuentros exijan menos velocidad y más control.

Su llegada, sin embargo, tendrá consecuencias. Liam Delap, Nicolas Jackson y Marc Guiu encontrarán todavía más competencia. El club deberá decidir si mantiene cuatro delanteros o utiliza las próximas semanas para facilitar alguna salida. Xabi Alonso gana una solución inmediata, pero la dirección deportiva tendrá que ordenar una delantera cada vez más poblada.

Jordan Henderson, el liderazgo que buscaba Xabi Alonso

Jordan Henderson representa el segundo paso de esta nueva estrategia. El centrocampista de 36 años ha dado su visto bueno a la posibilidad de vestir de blue y las conversaciones avanzan, aunque la operación todavía no puede considerarse cerrada.

El excapitán del Liverpool firmó con el Brentford hasta 2027, pero se trabaja en una salida que le permitiría incorporarse al Chelsea sin un traspaso convencional. Su contratación completaría la búsqueda de un centrocampista experimentado iniciada con Granit Xhaka, cuya salida del Sunderland no llegó a desbloquearse.

Henderson no aterrizaría necesariamente para desplazar a Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Romeo Lavia. Su valor está también en el vestuario, en los entrenamientos y en la gestión de los minutos finales. Ha ganado la Premier y la Champions, conoce la presión de competir por títulos y puede transmitir unos hábitos que una plantilla joven no adquiere únicamente a través de grandes inversiones.

Welbeck y Henderson sumarían 71 años entre ambos. El dato puede parecer incompatible con el proyecto del Chelsea, pero explica la intención de Xabi Alonso: rodear a los jóvenes de futbolistas capaces de asumir responsabilidades cuando el partido se rompe. Precisamente eso ocurrió en su primer amistoso.

Reggie Watson deslumbra a Xabi Alonso con 16 años

El Chelsea venció por 6-4 al Western Sydney Wanderers en un encuentro mucho más útil que cómodo. El conjunto londinense mostró calidad ofensiva, especialmente después de la entrada de varios titulares, pero también dificultades para salir de la presión, defender las transiciones y administrar sus ventajas.

La ausencia por precaución de Romeo Lavia, que arrastraba molestias en los isquiotibiales, abrió la puerta a Reggie Watson. El mediocampista de 16 años disputó los 90 minutos junto a Dário Essugo y dejó una impresión profunda en su entrenador.

“Es un gran mediocampista. Piensa, es muy colectivo, muy generoso en el esfuerzo e inteligente con el balón”, destacó Xabi Alonso. El técnico añadió una segunda reflexión todavía más significativa: “Para su edad, estoy realmente impresionado con él”.

Watson llegó a la academia del Chelsea procedente del Crystal Palace durante su etapa sub-15. La pasada temporada fue habitual en el equipo sub-18 que conquistó los títulos de la Premier League Sur y nacional. También participó en la FA Youth Cup, la UEFA Youth League y el equipo sub-21 cuando todavía tenía edad escolar. Además, ha ejercido como capitán y es internacional con Inglaterra sub-16.

El elogio de Alonso no parece circunstancial. Las cualidades que mencionó (pensamiento, generosidad, sentido colectivo e inteligencia con el balón) describen exactamente el tipo de centrocampista que necesita su modelo. Henderson podría enseñarle a competir; Watson posee las condiciones para crecer dentro de ese ecosistema.

La salida de Cucurella financia otra revolución del Chelsea

El cambio de plantilla también pasa por operaciones de salida importantes. Marc Cucurella abandonó Stamford Bridge para fichar por el Real Madrid con un contrato hasta 2032. El acuerdo puede alcanzar los 51,8 millones de libras entre cantidad fija y variables.

Cucurella se despidió después de 163 partidos, dos títulos europeos con el Chelsea y una etapa que terminó con un mensaje emocional: “Una vez blue, siempre blue”. Su venta deja un vacío en el lateral izquierdo, pero proporciona recursos para continuar una remodelación que ya incluye inversiones enormes en Morgan Rogers, Geovany Quenda y Marco Palestra.

El mercado de Xabi Alonso no consiste en sustituir jóvenes por veteranos. El Chelsea continúa gastando en futbolistas con futuro y mantiene abierta la puerta de su academia. La diferencia es que ahora busca una estructura más equilibrada.

Welbeck está preparado para aportar rendimiento inmediato; Henderson se aproxima como líder de vestuario; Watson emerge como proyecto de mediocampista para la próxima década. Tres generaciones para solucionar un mismo problema: transformar una colección de talento en un equipo capaz de competir, resistir y ganar.