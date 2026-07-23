Valentín Barco firma por el Chelsea y se convierte en otro refuerzo de Xabi Alonso

El argentino, que recién ha cumplido los 22 años, abandona el Estrasburgo tras su explosión en la Ligue 1 y llega a Stamford Bridge después de disputar 19 minutos en el Mundial 2026 con Argentina

Valentín Barco ya es nuevo jugador del Chelsea a falta del anuncio oficial. El conjunto londinense ha completado la documentación necesaria para incorporar al internacional argentino desde el Estrasburgo, con el que había alcanzado un acuerdo desde el pasado mes de mayo.

Xabi Alonso recibe así a un futbolista zurdo y polivalente, capaz de actuar como centrocampista, carrilero o lateral izquierdo. Barco llega después de una destacada temporada en Francia, aunque apenas tuvo protagonismo con Argentina durante el Mundial conquistado por España.

El Chelsea completa todos los documentos por Valentín Barco

Según informa Fabrizio Romano, todas las partes han firmado ya los documentos para completar el traspaso. El entendimiento entre Chelsea, Estrasburgo y el jugador estaba cerrado verbalmente desde mayo, pero la participación del argentino en el Mundial retrasó los últimos trámites y su presentación en Stamford Bridge.

El movimiento todavía no ha sido anunciado oficialmente por los dos clubes, por lo que quedan por conocerse aspectos como la duración definitiva del contrato y la cantidad exacta registrada en la operación. Diferentes informaciones británicas han situado el traspaso alrededor de los 40 millones de euros, aunque esa cifra no ha sido confirmada institucionalmente.

Barco ya se había despedido públicamente del Estrasburgo en mayo. En su mensaje agradeció el apoyo recibido durante un año y medio en Alsacia y recordó también el nacimiento de su hija en la ciudad francesa, dejando claro que su etapa en La Meinau había terminado antes de incorporarse a la concentración argentina.

Barco solo disputó 19 minutos durante el Mundial con Argentina

El fichaje llega inmediatamente después de una experiencia mundialista muy diferente a la vivida con su club. Lionel Scaloni incluyó al futbolista en la convocatoria de Argentina, pero apenas le concedió oportunidades durante el camino del combinado sudamericano hasta la final.

Barco permaneció en el banquillo durante prácticamente todo el torneo. Su única aparición se produjo en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Jordania, cuando sustituyó a Giuliano Simeone en el minuto 71 de la victoria argentina por 3-1. No volvió a participar en ninguna de las cinco eliminatorias posteriores.

Argentina alcanzó la final, pero terminó perdiendo ante España por 1-0 en la prórroga. Ferran Torres marcó el único gol en el minuto 106 y evitó que la vigente campeona revalidara el título conquistado cuatro años antes en Catar.

Su escaso protagonismo no ha modificado los planes del Chelsea. El club londinense había tomado la decisión antes del campeonato y valora principalmente la evolución mostrada por Barco durante la última temporada en Francia.

La explosión de Valentín Barco en el Estrasburgo

El argentino recuperó en Alsacia el impulso perdido durante sus primeras experiencias en Europa. Tras abandonar Boca Juniors, apenas tuvo continuidad con el Brighton y tampoco consiguió asentarse durante su cesión al Sevilla, donde disputó siete partidos de LaLiga.

El Estrasburgo le ofreció el escenario necesario para reconstruirse. Llegó inicialmente cedido en febrero de 2025 y posteriormente fue adquirido de manera definitiva. Su rendimiento creció especialmente cuando pasó de actuar como lateral a ocupar posiciones interiores en el centro del campo.

Durante la campaña 2025/26 participó en 43 encuentros entre la Ligue 1, la Conference League y la Copa de Francia. Firmó 3 goles y 9 asistencias, con una influencia especialmente destacada en la competición copera, donde repartió cinco pases de gol en cuatro partidos.

En la liga francesa acumuló 27 apariciones y 2.171 minutos, partiendo como titular en 24 jornadas. Barco terminó el campeonato con dos tantos y cuatro asistencias, confirmándose como una de las piezas con mayor valor creativo del equipo.

El fichaje vuelve a señalar la conexión entre Chelsea y Estrasburgo

La operación vuelve a situar bajo el foco el modelo multiclub de BlueCo, el grupo propietario tanto del Chelsea como del Estrasburgo. Durante las últimas temporadas se han producido numerosos movimientos de futbolistas entre las dos entidades, ya sea mediante cesiones o traspasos definitivos.

El club francés ha permitido que varios jóvenes acumulen minutos en la Ligue 1 antes de afrontar un nivel superior. El caso de Barco representa uno de los ejemplos más claros: llegó después de una etapa complicada, se convirtió en una pieza protagonista y ahora da el salto a Stamford Bridge con una valoración muy superior.

La relación común entre los clubes ha facilitado la operación, aunque el traspaso debe registrarse con un valor acorde al mercado por tratarse de entidades diferentes y sometidas a controles financieros y deportivos.

Para el Estrasburgo supone perder a uno de sus jugadores más creativos. Para el Chelsea, incorporar a un talento ya adaptado al fútbol europeo y conocido perfectamente por la estructura deportiva del grupo.

Barco afronta su segunda oportunidad en la Premier League

El internacional argentino ya conoce el campeonato inglés, aunque su primera experiencia fue demasiado breve para extraer conclusiones definitivas. El Brighton lo incorporó desde Boca en enero de 2024, pero Barco solo disputó seis encuentros de liga antes de iniciar una sucesión de cesiones.

Ahora regresa con más experiencia, mayor madurez táctica y una posición diferente sobre el terreno de juego. Ya no llega únicamente como el lateral ofensivo que deslumbró en Argentina, sino como un futbolista capaz de dirigir posesiones y asumir responsabilidades desde el centro.

Xabi Alonso deberá decidir dónde puede explotar mejor sus condiciones y qué papel tendrá dentro de una plantilla con abundante competencia. La ausencia de minutos en el Mundial le permitirá, al menos, incorporarse al nuevo proyecto sin el desgaste acumulado por los titulares de Argentina.

El Chelsea ha completado toda la documentación y prepara su presentación. Barco deja atrás el banquillo del Mundial y una temporada brillante en Francia para afrontar el mayor desafío de su carrera: demostrar que su evolución también puede trasladarse a Stamford Bridge.