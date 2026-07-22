Garnacho ya tiene nuevo equipo: jugará a las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa

El jugador hispano-argentino encuentra nuevo club en la Premier después de que Xabi Alonso confesase que no cuenta con él, a diferencia de Unai Emery, que llevaba años persiguiendo su fichaje

El Chelsea ya ha podido solucionar el problema que tenían con Alejandro Garnacho. Xabi Alonso ha llegado a Stamford Bridge para hacer una revolución en el equipo y que vuelvan a pelear por títulos, y entre sus planes no estaba el jugador hispano-argentino. Por ello, llevan semanas intentando encontrarle un destino a Garnacho, que ahora ya ha encontrado, y por el que seguirá ligado a la Premier League.

Es el Aston Villa el que se hace con los servicios del delantero, siendo Unai Emery la pieza que ha tenido mucha importancia en este movimiento, ya que era la Roma el equipo mejor colocado para el fichaje de Garnacho. Sin embargo, el Chelsea no quería venderlo tan rápido, por lo que han aceptado la opción de ir un año como cedido al equipo que dirige el entrenador español, aunque con una cláusula muy llamativa.

El Aston Villa ficha a Alejandro Garnacho y resuelve el problema del Chelsea

El Chelsea necesitaba dar salida a Garnacho ya que no entra en los planes de Xabi Alonso, pero es un jugador que no pueden desperdiciar ya que les costó 80 millones. El delantero madrileño se estableció como una de las grandes promesas y es cierto que en el Manchester United sí fue un jugador importante, pero desde que llegó a Londres no ha podido consolidarse en la Premier.

Por ello, el club inglés prefiere que Garnacho recupere su mejor juego en otro destino. Cuando la Roma llevaba las operaciones muy avanzadas, ha irrumpido con fuerza el Aston Villa, en el club en el que competirá el delantero finalmente. Lo hace como cedido para el próximo curso, pero con una opción de compra obligatoria con condiciones, si el jugador cumple con el rendimiento en el Villa Park.

Unai Emery, clave para el traspaso de Granacho al Aston Villa

Este fichaje no sólo es importante para el Chelsea, que puede hacer hueco en la plantilla para incorporar a jugadores, si no también es un movimiento clave para Unai Emery. El técnico español ya presionó por el madrileño el pasado curso, cuando iba a dejar Manchester, pero finalmente se decidió por el Chelsea. Ahora, Emery por fin tendrá a Garnacho en su plantilla.

El entrenador vasco destaca la velocidad y la habilidad del extremo en el área, aunque es consciente de que su última temporada no ha sido el jugador que demostró en el United. Por ello, Emery busca recuperar su mejor versión bajo sus órdenes, algo que ya ha logrado con diferentes jugadores.