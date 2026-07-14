La Roma prepara un doble golpe en el mercado: acuerdo con Garnacho y la perla belga del Mundial

El equipo italiano está trabajando en las incorporaciones de Alejandro Garnacho y de Diego Moreina, con las negociaciones muy avanzadas para hacerse con dos futbolistas muy cotizados a nivel internacional y poniendo un dineral sobre la mesa

La AS Roma se está moviendo muy bien en este mercado de fichajes, especialmente tras conocerse cuáles van a ser sus próximos refuerzos. Xabi Alonso no cuenta con Alejandro Garnacho para el Chelsea, un fichaje de 80 millones para arrebatárselo al Manchester United, por ello le buscan salida a uno de los centrocampistas con más proyección en el fútbol y es el club italiano el que trata de atar su fichaje, con negociaciones muy avanzadas.

Sin embargo, este no será el único gran refuerzo por el que ya trabajan para incorporara al equipo. También han puesto sus ojos en uno de los nombres destacados del Mundial 2026, un jugador que ha sido clave para Bélgica en esta competición. Se trata de Diego Moreira, quién a sus 21 años también ha captado todas las miradas a nivel internacional.

La Roma tiene el "sí" de Alejando Garnacho para su fichaje tras el descarte del Chelsea

El fichaje de Garnacho por el Chelsea fue un bombazo, pero luego en el campo el futbolista hispano-argentino no ha tenido todo el protagonismo que le gustaría. Además, Xabi Alonso ya ha dejado claro que no cuenta con él para el próximo curso, por lo que el Chelsea trata de sacar un gran beneficio económico por un jugador muy codiciado.

Lo que era raro de imaginar es que fuera la Roma la que fuera primera en esta carrera por el delantero, con el interés de equipos como el Milan, la Juventus, además de clubes al alza como el Nápoles y el Como. Pero tras varias conversaciones con el jugador y sus representantes, las negociaciones afrontan su fase final. Garnacho ya ha dado el visto bueno a militar por el equipo italiano y ahora sólo queda resolver el tema económico y las condiciones de este traspaso. La Roma pretendía una cesión con opción de compra pero el club inglés quiere una venta definitiva, por la que además piden 50 millones de euros.

La Roma avanza las negociaciones por Diego Moreira, la perla de Bélgica en el Mundial 2026

Garnacho no es el único jugador de alto nivel que quieren incorporar a su equipo. El equipo de 'la Loba' ha puesto sus ojos en uno de los jugadores revelación de esta edición de la Copa del Mundo. Se trata de Diego Moreira, quién ha cobrado importancia con los 'Diablos rojos' en el centro del campo, aunque también es muy efectivo moviéndose por las bandas. Su mejor actuación fue contra Senegal, ya que cuando entró como revulsivo cambió el juego del equipo y el ritmo del partido, propiciando la remontada de su país en los últimos diez minutos.

El jugador de 21 años ha destacado por su velocidad y desborde, por lo que la Roma busca adelantarse en el mercado y cerrar el traspaso de un centrocampista con mucha proyección. Por ello, ya han llevado a cabo varias reuniones y en las próximas horas se celebrará otra para pulir los últimos detalles para el traspaso. El belga ya ha dado el "sí" al equipo y ahora tienen que negociar los detalles económicos con el RC Strasbourg de la Ligue 1.

El interior izquierdo aún tiene un año de contrato con el equipo francés, que también pide 50 millones por Moreira. Es decir, de completarse estos fichajes, la Roma desembolsaría 100 millones sólo en dos jugadores, dando un auténtico golpe en el mercado al demostrar su potencial y su ambición.