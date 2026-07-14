El Superordenador que acertó las semifinales revela al próximo campeón del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 2026 están a punto de comenzar y el Superordenador ya ha elabora las probabilidades tanto para decidir los ganadores de cada eliminatoria como para desvelar quién será el próximo campeón de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 entra en su recta final y este martes 14 de julio ya comienza la primera semifinal. Será un duelo directo entre Francia y España, del que saldrá el primer clasificado para la gran final, mientras que el otro país se decidirá entre Inglaterra y Argentina. Sólo quedan días para conocer al nuevo campeón del mundo, pero el Superordenador ya ha hecho su predicción sobre que selección levantará el título.

El Superordenador de Opta Analyst ya elaboró las probabilidades de los equipos de alcanzar las semifinales y acertó de lleno con los cuatro países que la disputan. Ahora, a menos de seis días para que se celebre la Final, ya ha predicho qué equipos la disputarán, es decir, los ganadores de ambas semifinales, y qué país acabará conquistando la Copa del Mundo.

El Superodenador predice al ganador del Mundial 2026

Ya sólo cuatro países quedan con opciones de pelear por proclamarse campeones del mundo, y el prestigioso Superordenador de Opta Analyst ha avanzando cuáles son los posibles resultados basado en estudios de posibilidades. Según este modelo estadístico, Francia es la principal candidata al título con un 34%. La siguiente selección candidata es España con 23,4% de posibilidades. Le sigue Inglaterra con 21,94% y por último, Argentina con un 20,55%.

Sin embargo, las semifinales van a ser una final anticipada entre Francia y España, las dos grandes favoritas, por lo que el Supeordenador también ha hecho una predicción sobre el resultado de estos partidos, decidiendo así al campeón del Mundial 2026 de forma clara.

El Superodenador pone a Francia como ganador ante España en la semifinal del Mundial 2026

El duelo más ajustado de esta semifinal lo protagonizan Francia y España, que según este modelo estadístico son las dos principales candidatas, pero uno de estos países se quedará a las puertas de la final. Según el Superordenador, será la Selección Española la que quede eliminada en esta semifinal, dando a Francia como la ganadora de este duelo directo con un 57,7% de probabilidades.

Es decir, le da a España una posibilidad del 42,3% de derrotar al equipo de Didier Deschamps, que sería el ganador del Mundial 2026.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se decidirá por la mínima

La otra semifinal se disputará entre Inglaterra y Argentina, y en este choque los porcentajes no pueden ser más apretados. El Superordenador da como ganador al país que dirige Thomas Tuchel pero sólo con un 50,9%. Por su parte, el equipo que ha formado Lionel Scaloni tiene una probabilidad del 49,1% de meterse en la final. Aún así, Francia sería la campeona pasara el equipo que pasara a la final.

Esto es la estadística, pero si hay un deporte que no entiende de ello es el fútbol. Este martes 14 de julio se disputa la semifinal entre Francia y España, y una vez el colegiado pite el final del partido, se descubrirá si las estadísticas también funcionan en citas tan importantes.