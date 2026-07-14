Casillas, Jesús Navas y otros campeones del mundo arropan a España en el partido que puede devolverla a una final del Mundial

La RFEF ha reunido a algunos de los grandes protagonistas de la España de 2010 que se proclamó campeona del mundo para dar ánimos a la Selección actual, que se enfrenta a Francia en busca de la segunda final de su historia en esta competición por países

España tiene la oportunidad de volver a hacer historia. Este martes 14 de julio se enfrenta a Francia en la semifinal, en un choque muy disputado y que sin duda será una final anticipada. Sin embargo, el duelo final se disputa este sábado 19 y la Selección española quiere estar ahí. Para ello el reto es mayúsculo, superar a la Francia de Didier Deschamps, que cuenta con un ataque muy peligroso formado por Dembelé, Mbappé y Olise. Pero 'la Roja' no tiene miedo y afronta esta eliminatoria con mucha confianza.

Para darle aún más apoyo y ánimo a la Selección española, la Real Federación Española de Fútbol ha reunido en Dallas a algunas de las grandes leyendas de la España campeona del mundo de 2010, liderados por Iker Casillas, quién levantó el primer y único Mundial de la historia española, y con jugadores como Jesús Navas o Fernando Llorente.

Los campeones españoles de 2010 se reúnen con la Selección para la semifinal contra Francia

La Selección española afronta un reto mayúsculo al tener que eliminar al equipo de Didier Deschamps para meterse en la segunda final de su historia en una Copa del Mundo, y para ello contarán con el apoyo de jugadores clave de España 2010, además de leyendas del fútbol nacional. Ya están en Dallas futbolistas como Iker Casillas, Jesús Navas, Fernando Llorente y Pepe Reina de aquella generación dorada, además de otros como Fernando Hierro, Michel Salgado y Emilio Butragueño.

"Han decidido acompañarnos en un reto histórico para España. Este martes vamos a por otra final. Hay muchos partidos de fútbol durante una año, pero el de mañana será uno de esos partidos para la historia entre dos de las mejores selecciones del mundo" ha explicado Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que reconoce que esta Selección ya ha hecho historia al alcanzar las segundas semifinales de la historia y que ahora falta rematarlo, poniendo un colofón perfecto si se levanta el título.

"El elenco de jugadores de Luis de la Fuente son formidables como personas y como jugadores. Y nos tenemos que sentir extraordinariamente orgullosos; como de los que nos acompañan, que fueron campeones del mundo, y muestran su compromiso y lealtad con una selección que nos ha dado tanto" añadió Louzán.

Iker Casillas confía en que España vuelva a luchar por ser campeones en el Mundial 2026

El que fuera capitán de la Selección Española en 2010 y el primer español que levantó el título de campeones del mundo, Iker Casillas, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a la 'Roja' antes de medirse a Francia, demostrando la confianza que todo un país tiene en ellos. "Es un día muy especial porque España se ha vuelto a meter en unas semifinales del Mundial. Volver a vivir momentos mágicos y maravillosos que tuvimos en nuestra cabeza y nuestra piel es algo que nos hace sentir muy orgullosos" reconoció el portero.

"Estamos convencidos de que mañana volveremos a estar en la final del Mundial y soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta. De mi parte y de la de todos mis compañeros que algún día vestimos esa camiseta y ayudamos a cumplir sueños, muchas gracias y ¡que viva España!" concluyó Casillas, que estará en el partido junto con otros jugadores de leyenda para apoyar a España en este gran reto.