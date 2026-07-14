Lamine Yamal acepta el reto ante Francia: "Siempre es especial marcar en un partido así"

El extremo de la Selección española busca ese gol que tanto ansía en el Mundial 2026 y planta cara a Francia,

Ha llegado el gran día. Este martes 14 de julio España se enfrenta a Francia por el pase a la final del Mundial 2026. Hace 16 años que la Selección española no tiene una oportunidad así. Ahora, por segunda vez en su historia, está peleando por meterse en otra final, pero el reto a estas alturas no va a ser nada sencillo, enfrentándose ni más ni menos que a la que es considerada como la principal candidata.

Sin embargo, los jugadores de 'la Roja' y Luis de la Fuente, su entrenador, no se dejan llevar por la presión. Todos se muestran muy optimistas de cara a este choque y reconocen estar más que preparados para vencer a Francia, o por lo menos para sacar su mejor juego para intentarlo. Así lo ha explicado Lamine Yamal, que a pesar de que no está haciendo el torneo que se esperaba, confía en sacar su mejor versión ante los galos y poder ser decisivo para el resultado final, con la victoria de España siempre en mente.

Lamine Yamal avisa a Francia antes de la semifinal del Mundial 2026

El extremo izquierdo de España no demuestra ningún miedo antes de medirse contra Francia. Lamine Yamal reconoce que como vigentes campeones de Europa no tienen miedo a ningún país, aunque sí son conscientes de la dificultad del partido de semifinales. Por ello, quiere ser protagonista y se muestra muy convencido sobre sus opciones. "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial" afirmó en la rueda de prensa previa a esta eliminatoria.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", explicó Lamine, que dejó claro que el sí se ve "como campeón del mundo" y que todo el equipo tiene muchísima confianza en poder derrotar los galos. "Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero" añadió el jugador.

Lamine Yamal responde a las críticas por su falta de gol

Lo único que debería preocupar a Lamine Yamal es su falta de gol, que ha analizado durante esta rueda de prensa, pero el propio jugador ha reconocido que esto no es tan importante para él. "No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa" afirmó el futbolista que justo ayer cumplió 19 años.

Aunque eso sí, deja un recado para todos los que le critican. "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel así que no tenéis que esperar nada de mí… pero espero que mañana sea un partido especial" apostilló, aunque dejando claro que lo realmente importante es que España se clasifique para la final. "Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado. Eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana" concluyó Yamal, quién busca ser decisivo en el cruce contra Francia, y está muy confiado en superar este reto.