Francia - España: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de semifinales del Mundial 2026

Las selecciones de Didier Deschamps y Luis de la fuente se enfrentan en el Estadio Dallas por un puesto en la final de la Copa del Mundo, con Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal o Rodri como grandes focos del partido

Francia y España se juegan este martes 14 de julio estar en la gran final del Mundial 2026. El partido de semifinales se disputa en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos, y enfrenta a dos campeonas del mundo que llegan al penúltimo escalón antes de poder levantar el título.

El cruce reúne a dos selecciones con caminos exigentes. Francia ha superado a Suecia, Paraguay y Marruecos en las eliminatorias, mientras que España dejó atrás a Austria, Portugal y Bélgica para volver a una semifinal mundialista. El premio es enorme: una plaza en la final del domingo 19 de julio.

Francia - España: fecha y horario del partido de semifinales del Mundial 2026

El Francia - España se juega este martes 14 de julio a las 21.00 horas, en horario peninsular español. En Canarias, el encuentro comenzará a las 20.00 horas.

La cita tendrá lugar en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos uno de los grandes escenarios del Mundial 2026. El habitual feudo del Dallas Cowboys de la National Football League tiene una capacidad para 80.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el Francia - España en las semifinales del Mundial 2026?

El Francia - España podrá verse en directo en abierto en España a través de RTVE gracias a La 1 y RTVE Play. Además, el encuentro también estará disponible mediante DAZN. El partido podrá seguirse igualmente en los paquetes de televisión que integren la señal del Mundial 2026, como Movistar Plus+ u OrangeTV.

¿Cómo seguir online el Francia - España de semifinales del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo por televisión y plataformas digitales, tienes la posibilidad de seguir el Francia - España de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, con un minuto a minuto de todo lo que acontezca sobre el césped del Estadio Dallas.

Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y el análisis de las acciones decisivas dentro de la primera semifinal del Mundial 2026.

Alineaciones probables del Francia - España en las semifinales del Mundial 2026

Francia apunta a un once de enorme poder físico y ofensivo. Didier Deschamps mantendría a Maignan en portería, con Koundé, Upamecano, Saliba y Digne en defensa. En el centro del campo, Koné, Rabiot y Olise darían equilibrio, recorrido y capacidad para conectar con los atacantes.

Por delante, la selección francesa podría juntar a Doué, Dembélé y Mbappé. El capitán de Les Bleus volverá a ser el gran foco del partido tras haber anotado 8 goles y repartido 3 asistencias, compartiendo la Bota de Oro con Leo Messi.

España, por su parte, formaría con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella en la línea defensiva; y un centro del campo con Rodri, Fabián y Dani Olmo. Luis de la Fuente buscaría así control, salida limpia y llegada desde segunda línea.

En ataque, Lamine Yamal partiría como gran amenaza por banda, acompañado por Alex Baena y Mikel Oyarzabal. La Roja necesitará amplitud, precisión en campo rival y mucha vigilancia tras pérdida para no conceder espacios a Mbappé y Dembélé.

Los onces probables de Francia y España

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot, Olise; Doué, Dembélé y Mbappé.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.