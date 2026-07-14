Francia responde a Lamine Yamal: "No le tememos a nadie"

Una de las declaraciones de Lamine Yamal cuando ganó contra Bélgica fue que Francia tenía que tener miedo a España. Esto ha generado polémica en el vestuario galo que han salido a contradecir las opiniones de la estrella de la 'Roja'

Lamine Yamal fue el centro de atención en la víspera de la semifinal del Mundial entre España y Francia. El extremo de la selección española dejó una de las frases de la previa tras el triunfo ante Bélgica al asegurar que, si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España, unas palabras que no tardaron en poner luz roja y llegar a la concentración del conjunto galo.

Lejos de generar polémica, los internacionales franceses optaron por rebajar el tono y restar importancia a la declaración del futbolista del Barcelona, aunque Jules Koundé como Warren Zaïre-Emery e Ibrahima Konaté coincidieron en un mensaje: Francia no se siente intimidada por las palabras del internacional español y prefiere que todo se decida sobre el césped del estadio de Dallas.

Koundé sale en defensa de su compañero

Koundé compañero de Lamine en el Barcelona ha sido el primero en responder. El lateral francés aseguró que las declaraciones del joven atacante no fueron interpretadas como una falta de respeto, sino como una demostración de la enorme confianza que tiene en sí mismo y en su selección. "En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, es una muestra de confianza. También lo hace en el Barça, confía mucho en sus virtudes y en las del equipo. Lo veo como una motivación extra para él", explicó el defensa francés.

Las palabras de Koundé disminuyeron la posibilidad de tensión entre ambos compañeros de club, que volverán a verse las caras sobre el terreno de juego en uno de los partidos más importantes del torneo. El defensa conoce perfectamente el potencial de Lamine, aunque confía en poder frenarle cuando ambos se enfrenten por la banda derecha.

Zaïre-Emery: "El partido se juega mañana"

Quien sí lanzó un mensaje más contundente fue Warren Zaïre-Emery durante la rueda de prensa celebrada en Dallas. El centrocampista insistió en que las declaraciones previas no tienen ningún valor cuando comienza a rodar el balón y recordó el carácter competitivo de la selección francesa. "El partido se juega mañana, no se juega en los medios o en las redes sociales", afirmó el internacional francés, dejando claro que el equipo de Didier Deschamps está centrado únicamente en el encuentro.

Además, quiso responder directamente al comentario de Lamine con un mensaje de personalidad. "Somos la selección francesa y no le tememos a nadie. Lamine tiene una calidad extraordinaria, es capaz de regatear, pero nos vamos a centrar en nosotros mismos. Haremos todo lo posible para frenarlo y frenar a España, porque son once jugadores, no solo Lamine", añadió.

Con esas palabras, Zaïre-Emery quiso destacar que, aunque el extremo español sea uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato, Francia prepara la semifinal pensando en el colectivo y no únicamente en una amenaza individual.

Konaté apuesta por la humildad

El central del Liverpool, pieza clave de una defensa francesa que únicamente ha recibido dos goles en todo el Mundial, aseguró que dentro del vestuario apenas han dado importancia a las declaraciones del futbolista español. "No escuchamos lo que dice. No debemos tener miedo a nadie, debemos permanecer humildes y no caer en esa trampa. Él puede decir lo que quiera; nosotros nos prepararemos para el partido y esperemos tener un resultado favorable", señaló el defensa, acompañando sus palabras con una sonrisa.

El mensaje del central refleja la filosofía con la que Francia afronta la semifinal: respeto absoluto por el rival, pero sin dejarse influir por las declaraciones que puedan producirse antes de uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Lamine Yamal ya ha sido decisivo cada vez que se ha enfrentado al conjunto galo y llega a la semifinal convertido en una de las grandes amenazas para el equipo de Deschamps.

En la Eurocopa de 2024 firmó un espectacular gol que le confirmó como una de las grandes irrupciones del fútbol mundial. Un año después volvió a castigar a Francia con un doblete en la Nations League, liderando una nueva victoria de la selección española.

Ahora, en el escenario más importante de todos, el joven atacante tendrá una nueva oportunidad para ampliar esa colección de actuaciones memorables. Francia ya ha dejado claro que no se siente intimidada por sus palabras, pero también ha reconocido el enorme talento del futbolista del Barcelona. La respuesta definitiva llegará sobre el césped, donde Lamine Yamal buscará volver a convertirse en la gran estrella frente a la selección francesa.