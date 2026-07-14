Deschamps: "No quiero poner presión a Luis de la Fuente y su equipo"

Didier Deschamps señaló a la selección de Luis de la Fuente como favorita. El técnico francés elogió el nivel mostrado por la Roja durante el torneo, aunque aseguró que no pretende añadir más presión al combinado español. Para el equipo francés es un día importante por el Día Nacional de Francia y confía en que le de 'suerte'

Didier Deschamps compareció ante los medios de comunicación antes de la semifinal del Mundial frente a España. El seleccionador francés elogió el nivel mostrado por la 'Roja' durante el torneo, la señaló como favorita para lograr el pase a la final y aseguró que el duelo enfrentará a dos de las mejores selecciones del campeonato.

Pese a colocar la presión sobre la selección española, el técnico galo dejó claro que confía plenamente en las opciones de su equipo y recordó que Francia cuenta con argumentos suficientes para competir de tú a tú ante cualquier rival. Además, repasó algunos de los aspectos que pueden marcar el encuentro, como el rendimiento de Lamine Yamal, la importancia del descanso, la experiencia acumulada en este tipo de citas y el estado de Kylian Mbappé antes de un partido que calificó como uno de los grandes atractivos del campeonato.

"España es la favorita"

El técnico francés no dudó en colocar a la selección española como favorita para el encuentro, argumentando el rendimiento de la selección que ha mostrado a lo largo del Mundial. Deschamps destacó la solidez del equipo de Luis de la Fuente tanto en ataque como en defensa, recordando que solo ha encajado un gol en siete partidos.

"Confirmo que España es la favorita. Con lo que ha hecho... el primer partido, fuera, pero en el resto ha confirmado que es la favorita", afirmó. Sin embargo, bromeó al asegurar que no pretendía aumentar la presión sobre el combinado español. "No quiero poner presión a Luis de la Fuente y su equipo porque sabe que la gente está esperando mucho de España".

El seleccionador francés también pronosticó un encuentro muy atractivo por el potencial ofensivo de ambos equipos. "Puede ser un partido espectacular con dos equipos con muchas calidades a nivel ofensivo. Los dos pensamos en defender bien, pero con la calidad de los dos equipos hay que pensar que será un partido espectacular".

Lamine Yamal y el peligro de España

Uno de los nombres propios que salió de la boca del seleccionador francés fue Lamine Yamal, aunque Deschamps evitó centrar toda la atención en el joven extremo español. El seleccionador reconoció el talento del futbolista, pero recordó que Francia también cuenta con jugadores capaces de decidir partidos. "Conocemos las fortalezas de nuestro rival, pero nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes. Luis habrá estudiado lo nuestro. La clave es si nuestros jugadores pueden marcar la diferencia", señaló.

Además, dejó claro que el objetivo será neutralizar las virtudes de España sin renunciar a las propias. "Hay que contrarrestar las cualidades del rival. Ir uno contra uno frente a mis jugadores tampoco es fácil".

Una de las mayores virtudes de España, según Deschamps, es su capacidad para dominar la posesión y dificultar el trabajo defensivo de sus rivales. "Sabemos cómo juega España, les gusta presionar. Si solo han recibido un gol es porque es muy difícil recuperar la pelota cuando ellos la tienen", afirmó.

El descanso y la experiencia, factores importantes

Deschamps también fue preguntado por el mayor descanso del que ha disfrutado Francia antes de la semifinal. Aunque reconoció que el calendario, los desplazamientos y el calor pueden influir, restó importancia a ese aspecto y aseguró que, a estas alturas del torneo, todos los equipos llegan con desgaste acumulado.

"No me he fijado en las horas de vuelo de España. Ser primeros de nuestro grupo era importante en este sentido. Viajar es un factor importante, pero estamos en semifinales. Unos pueden estar más cansados que otros, pero todo influye: las prórrogas, el calor... Lo que importa es el partido de mañana", explicó.

El seleccionador también puso en valor la experiencia acumulada durante los últimos años al frente de Francia. Recordó que será la tercera semifinal que disputa frente a España y señaló que la capacidad de adaptación resulta clave en este tipo de citas.

"Es un factor que ayuda y es de gran importancia. He cambiado la preparación para adecuarme a los distintos contextos. Lo importante es la adaptación. Espero evitar cometer errores tontos, pero siempre hay mucha incertidumbre al hablar del fútbol", comentó.

Mbappé y un día especial para Francia

Por último, Deschamps confirmó que Kylian Mbappé se encuentra disponible para la semifinal después de entrenar con normalidad. Además, recordó el significado especial que tiene la fecha del encuentro para el pueblo francés, al disputarse el 14 de julio, Día Nacional de Francia.

"Ha entrenado. Tiene derecho a descansar. El 14 de julio es un día simbólico para Francia. No sabía que era la primera vez que jugábamos ese día. Intentaremos ganar y jugar la final", concluyó.