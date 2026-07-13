Designado el árbitro para Francia - España

La FIFA ha designado al salvadoreño Iván Barton para dirigir la semifinal del Mundial entre España y Francia. El colegiado, de 35 años, afronta el partido más importante de su carrera tras convertirse en el primer árbitro en aplicar la conocida como "Ley Vinícius"

La FIFA ya ha designado quien será el arbitro que sentencie justicia para una de las semifinales del Mundial 2026. El salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir la semifinal entre España y Francia, que se disputará este martes 14 de julio a las 21:00 horas en el Dallas Stadium, un encuentro que decidirá al primer finalista del torneo.

Con tan solo 35 años, Barton continúa consolidándose como una de las principales referencias arbitrales de la CONCACAF.

El colegiado llega a esta fase con encuentros disputados como Turquía y Paraguay y Japón y Suecia, en la fase de grupos; y Suiza y Colombia en los octavos de final.

Su rendimiento ha convencido a la Comisión de Árbitros de la FIFA, que ha decidido confiarle uno de los partidos de mayor trascendencia del campeonato.

El salvadoreño fue el árbitro que estrenó en este Mundial la conocida como "Ley Vinícius", al convertirse en el primer colegiado en aplicar la nueva normativa que sanciona a los jugadores que se tapan la boca para dirigirse a un rival durante un enfrentamiento. La acción tuvo como protagonista al paraguayo Miguel Almirón, expulsado tras una revisión del VAR en el partido frente a Turquía. La medida, impulsada por la FIFA tras el caso entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en la Champions League, convirtió a Barton en el primer árbitro en hacer cumplir esta regla en una Copa del Mundo.

Ese episodio confirmó su perfil de árbitro con personalidad, dispuesto a aplicar el reglamento sin rodeos incluso en situaciones de máxima presión.

Experiencia en grandes escenarios

Aunque será la primera vez que arbitre una semifinal mundialista, Barton no es un desconocido en las grandes competiciones. El salvadoreño cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Catar 2022, además de haber participado en varias ediciones de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y todo esto es lo que le ha permitido llegar a ser un árbitro proyección en el continente americano.

Un equipo arbitral de confianza

Barton no estará solo en Dallas. El árbitro salvadoreño estará acompañado por un equipo internacional formado por asistentes de El Salvador, un árbitro de Nicaragua y dos colegiados procedentes de Suecia.

Con un puesto en la final en juego, todas las miradas estarán puestas sobre los protagonistas dentro del terreno de juego, pero también sobre un árbitro que afronta la cita más importante de su carrera y que buscará pasar desapercibido en una noche donde cada decisión puede resultar decisiva tanto para el equipo que gane o pierda, como por las críticas que puedan caerle.