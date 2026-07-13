Diego Forlán, nuevo seleccionador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirma que el ex delantero del Atlético de Madrid o Villarreal asume el liderado de la Celeste de forma interina tras el fracaso de la Celeste en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay ya tiene nuevo entrenador tras el fracaso que han sufrido en el Mundial 2026. La 'Celeste' fue incapaz de superar la fase de grupos y en esta no consiguió ni una sola victoria, por lo que los resultados conseguidos en la Copa del Mundo han condenado a Marcelo Bielsa, además de una 'sublevación' por parte de sus jugadores, quiénes cuestionaron sus métodos en pleno Mundial. Por ello, ya han escogido a un nuevo seleccionador.

La Asociación Uruguaya de Fútbol ha confirmado de forma oficial que es Diego Forlán, ex jugador del Atlético de Madrid, el que toma las riendas de Uruguay y lo hace de momento con un contrato hasta 2027, a la espera de ver sus resultados tanto con la absoluta de forma interina como con la selección Sub-20, dónde sí toma las riendas.

Diego Forlán es el nuevo entrenador de Uruguay hasta 2027

El ex delantero del Atlético de Madrid y del Villarreal, Diego Forlán, es el nuevo entrenador de Uruguay de forma interina. Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, tras el fracaso que han vivido en este Mundial 2026. El ex jugador sustituye así a Marcelo Bielsa, quién fue relegado del cargo tras la eliminación de la 'Celeste'.

De momento, toma el mando de la selección absoluta de forma interina, con un contrato hasta marzo de 2027. Después de esta fecha, comprobarán el trabajo hecho y los resultados de la Sub-20, dónde el ex atlético sí coge el cargo con plenos poderes en un año donde buscará en el sudamericano de la categoría conseguir una plaza para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

En el caso de la absoluta, Forlán ocupa el cargo de forma interina y a partir de marzo de 2027 se decidirá si continúa en el cargo o se busca a otro entrenador. Esta decisión la han tomando pensando en que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene sus elecciones a final de este año, por lo que podría cambiar hasta el presidente, y no han querido hacer planes a largo plazo.

Diego Forlán sustituye a Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay tras el fracaso en el Mundial 2026

Uruguay ya ha encontrado sustituto a Marcelo Bielsa. La AUF decidió romper la vinculación con el técnico argentino tras un horrible Mundial en el que quedaron fuera en fase de grupos y sin ni una victoria. Es Diego Forlán el que asume el cargo, un jugador muy destacado en La Liga después de pasar por equipos como el Atleti o el Villarreal, además de Manchester United e Inter de Milán de forma internacional. El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos destaca por un título de la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros campeonatos. Además, Forlán fue muy destacado en la 'Celetes' como jugador, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón de 2002, Sudáfrica de 2010, en el que fue el Balón de Oro, y de Brasil 2014.