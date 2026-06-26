Los jugadores de Uruguay plantan cara a Marcelo Bielsa antes del partido contra España en el Mundial

Jugadores clave de la selección uruguaya como Valverde o Bentancur convocan una reunión con su seleccionador para discutirle sus métodos de entrenamiento y planteamiento del juego antes del partido decisivo contra la Selección Española en el Mundial

Este viernes 26 de junio Uruguay juega un partido clave contra España, que decidirá que países del Grupo H avanzan a los dieciseisavos del Mundial y en qué orden. Ser primera de grupo, segunda o tercera es fundamental ya que de ello dependerá tener un camino más fácil en la pelea por el título. Sin embargo, los jugadores de la 'Celeste' provocan una importante crisis en el vestuario por su 'rebelión' contra Marcelo Bielsa, el seleccionador, justo antes de enfrentarse a España en esta lucha.

Es la 'Roja' la que ocupa la primera posición del grupo y Uruguay no tiene su clasificación segura, con dos empates en dos partidos y con Cabo Verde capaz de dar la sorpresa. Por ello necesitan una victoria contra España, pero los propios jugadores dinamitan la tensión con su seleccionador horas antes de este enfrentamiento decisivo.

Los jugadores de Uruguay se rebelan contra Marcelo Bielsa justo antes del partido contra España en el Mundial

Los futbolistas más destacados de la selección de Uruguay, como son Sergio Rochet, Fede Valverde, Rodrigo Bentancur y Manu Ugarte, han tenido una reunión con su entrenador para quejarse por sus métodos de preparación, según adelanta la prensa uruguaya. Los jugadores le habrían reprochado a Bielsa que exige demasiada potencia física en los entrenamientos y que eso deriva en un peor rendimiento en los partidos, además de lesiones y de poner en riesgo la salud de los futbolistas, por lo que le reclaman que cambie sus métodos.

Además, en esta reunión convocada por los jugadores, habrían puesto en duda a Bielsa por su planteamiento del partido de esta noche contra la Selección Española, algo que ha enfadado especialmente al técnico argentino. Marcelo quiere salir al ataque y estos jugadores consideran que no se puede dejar espacios abiertos, cuestionándole sus métodos de juego, además de los del entrenamiento.

Uruguay se juega la vida en el Mundial contra la Selección Española

La convocatoria de Uruguay está viviendo una situación surrealista y más teniendo en cuenta el momento en el que se produce, con algunos jugadores clave de la selección dinamitando el vestuario horas antes de su partido clave con la Selección Española. De hecho, además de por su buen juego, la 'Roja' se caracteriza por la gran unión entre sus jugadores y Luis de la Fuente, que compiten todos a una por conseguir la segunda estrella.

Uruguay, por su parte, enfrenta una crisis interna que les puede salir muy cara en este tercer y último partido de la fase de grupos, en el que no se pueden permitir despistes.

Clasificación del Grupo H del Mundial antes del partido entre Uruguay y España