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Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces de dieciseisavos, fechas y posibles rivales

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y está a punto de terminar la fase de grupos y comenzar los dieciseisavos de final, con varios cruces ya definidos y con fechas y horarios establecidos

Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces de dieciseisavos, fechas y posibles rivales

Selección Española en el Mundial 2026Imago

Marta SánchezMarta Sánchez 5 min lecturaSin comentarios

El Mundial 2026 avanza rápido y los próximos días se celebran los últimos partidos de la fase de grupos para definir de forma definitiva qué países avanzan hasta los dieciseisavos de final y en qué posición lo hacen. Por ello, el cuadro final ya empieza a coger forma y promete choques muy interesantes para las eliminatorias de la copa del mundo.

Es fundamental hacer un repaso de los países que están ya clasificados para la siguiente ronda y de los que están eliminados, mientras que en ESTADIO Deportivo iremos actualizando estas tablas a medida que se resuelvan los últimos partidos de la fase de grupos. Por lo pronto, ya se han definido los Grupos A, B y C, con más selecciones que han logrado el pase por sus resultados en la primera jornada, aunque a la espera de definir su posición final del cuadro.

Además, en la edición con más países participantes de la historia del Mundial, hay que esperar a que se completen todos los partidos de todos los grupos para descubrir cuáles han sido los ocho mejores terceros, que también tendrán un pase a la siguiente ronda. Fundamental recordar que España pertenece al Grupo H.

Países ya clasificados de forma oficial a dieciseisavos del Mundial 2026

Las selecciones que ya están matemáticamente clasificadas para la siguiente ronda de esta competición son las siguientes, ordenadas por grupo (A-L) y por su respectiva posición dentro de cada uno de ellos.

Grupo A: México (Líder) y Sudáfrica (Segundo)

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos (Clasificado anticipado)

Grupo E: Alemania (Clasificado anticipado)

Grupo I: Francia y Noruega (a la espera de definir posiciones)

Grupo J: Argentina (Clasificado anticipado)

Grupo K: Colombia (Clasificado anticipado)

¿Qué selecciones están eliminadas del Mundial?

También hay que hacer un repaso de los países que se han quedado ya sin opciones y se tienen que despedir del torneo más prestigioso por países. Es el caso de: Catar, Haití, República Checa, Turquía, Túnez, Senegal, Irak, Jordania, Uzbekistán, Panamá

El camino de la Selección Española en el Mundial 2026

España está prácticamente clasificada, aunque todavía no de forma matemática. A la 'Roja' aún le queda un último enfrentamiento contra Uruguay en el Grupo H, en el que también compiten Arabia Saudí y Cabo Verde. En el caso de que España logre la primera posición del cuadro, en los dieciseisavos se enfrentaría al segundo del Grupo J (que lo forman Argentina, Austria, Jordania y Argelia) por el lado izquierdo del cuadro. Mientras que si queda segunda, se mediría al primero del grupo J por el lado derecho.

Partidos y horarios de los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá — 21:00h

Lunes 29 de junio

Brasil vs 2º Grupo F — 19:00h

Alemania vs mejor tercero (Grupos A, B, C, D o F) — 22:30h

Martes 30 de junio

1º Grupo F vs Marruecos — 03:00h

2º Grupo E vs 2º Grupo I — 19:00h

1º Grupo I vs mejor tercero (Grupos C, D, F, G o H) — 23:00h

Miércoles 1 de julio

México vs mejor tercero (Grupos C, E, F, H o I) — 03:00h

1º Grupo L vs mejor tercero (Grupos E, H, I, J o K) — 18:00h

1º Grupo G vs mejor tercero (Grupos A, E, H, I o J) — 22:00h

Jueves 2 de julio

Estados Unidos vs mejor tercero (Grupos B, E, F, I o J) — 02:00h

1º Grupo H vs 2º Grupo J — 21:00h

Viernes 3 de julio

2º Grupo K vs 2º Grupo L — 01:00h

Suiza vs mejor tercero (Grupos E, F, G, I o J) — 05:00h

2º Grupo D vs 2º Grupo G — 20:00h

Sábado 4 de julio

Argentina vs 2º Grupo H — 00:00h

1º Grupo K vs mejor tercero (Grupos D, E, I, J o L) — 03:30h

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