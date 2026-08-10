El regreso de Topuria crea recelo en la UFC

Sus rivales temen la nueva versión del luchador español y su preparador físico avisa que va a volver cambiado

La confianza en Ilia Topuria no ha decaído tras su primera derrota y, de hecho, hay quien aún le teme más ahora que está herido y, previsiblemente, con ganas de resarcirse.

El luchador español no ha abierto la boca desde aquella triste noche en Washington y eso sí que es noticia. Su entorno sí que lo ha hecho. Primero, para dar a conocer el tiempo que necesitaba para recuperarse y que auguraba que estaría en disposición de pelear para final de año, aunque lo más probable es que no reapareciese hasta el año siguiente. Y segundo, para advertir que el Topuria que ahora viene es más peligroso que el anterior.

No hacía falta que lo hicieran, porque hasta sus dos máximos rivales, ante el que perdió (Gaethje) y con el que quiere enfrentarse (Makhachev), son conscientes de ello.

Y el último en avisar con lo que se podrían encontrar es su preparador físico, Jesús Gallo. "Va a poder demostrar que es una amenaza en todas las áreas del octágono. Si Ilia sale y enseña que domina todas las áreas, mostrará su mejor versión. No solamente que el rival piense que tiene que cuidarse de un derechazo o de un hook", asegura en el canal del periodista cubano Jorge Ebro, donde avisa que Topuria tiene "un poder de recuperación increíble".

Gallo muestra esa confianza y apela a la propia derrota, en la que Topuria, sin vista, ganó el cuarto 'round', según señaló el propio Dana White. "No podía ver. No podía nivelar su respiración. Fue algo muy traumático para cualquier peleador. (...) Si vuelven a ver la pelea, una persona sin ojos y sin poder respirar posiblemente tenía más opciones de terminar a Gaethje que Gaethje de terminarlo a él", estima.

Justin Gaerthje no quiere verlo enfrente de nuevo

Tal vez sea eso lo que Gaethje también vio, porque desde entonces ha reiterado su negativa a darle una revancha. El luchador norteamericano quiere pelear con otro contrincante y no con el Matador, al menos de primeras. Y ha dicho en más de una ocasión que debería tener una pelea intermedia si quiere optar de nuevo al cinturón. Esto retrasaría una posible revancha hacia él hasta la segunda parte de 2027.

El motivo lo dejó caer en una de las muchas entrevistas que ha dado en este tiempo. "Ilia es bueno. El próximo tipo que pelee con él va a tener problemas, pero ese no voy a ser yo", señalaba The Highlight.

El técnico de Makhachev 'teme' a Topuria

Lo que piensa Gaethje y lo que ha confirmado Jesús Gallo también coincide con lo que opina el entrenador de Islam Makhachev. Javier Méndez nunca ha ocultado que, para él, Topuria es el mejor en el stricking de la UFC y ahora ratifica el temor de sus rivales en una charla con Álvaro Colmenero.

"Topuria tiene las mejores manos de la UFC, ya lo he dicho antes. Nadie esperaba que Gaethje pudiese aguantar los golpes al cuerpo de Ilia. Va a volver más fuerte, hay muchas posibilidades. Tiene mucha confianza en lo que puede hacer. Ha hablado mucho, dijo que iba a ser campeón, a derrotar a este o el otro y demostró que lo puede hacer. Creo que va a volver más fuerte", sentencia el técnico mexicano-estadounidense.

De hecho, Méndez reconoce haber visto la pelea entre Topuria y Gaethje "seis veces", y la califica de espectacular. Aunque cree que Topuria podría haber seguido y acabado el combate, ve acertada la elección de su equipo de parar la pelea. "He visto la pelea seis veces. Nunca en mi vida me había pasado. Era una pelea en la que a cada segundo iba ganando uno u otro. La pelea se puede pensar que podría haber sido de Ilia fácil, pero era un ida y vuelta. Las lesiones en los ojos eran un problema muy grande para pelear bien. La esquina decidió que no recibiese más golpes y decidió no pelear. La esquina sabe siempre más que el peleador", afirma Méndez.