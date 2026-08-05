Ilia Topuria, luchador de la UFC: "En mi dieta solamente utilizo ingredientes orgánicos, todo sin aditivos y sin conservantes"

El Matador reconoce lo mal que lo pasa en los recortes y lo que come para ganar peso, pero fuera de los campamentos aconseja alimentos sanos y mucho deporte

La primera imagen de Ilia Topuria tras su última pelea fue... en una hamburguesería. Su amigo Omar Montes la subió a su perfil de Instagram y ahí se les veía en una comida familiar, con el luchador hispano-georgiano aún con gafas de sol protectoras tras las lesiones sufridas en Washington.

Resulta curioso ver a un deportista en un restaurante de comida rápida, pero es que la dieta de alguien como Topuria varía mucho según la fase del año y la distancia de la pelea con la que se encuentre. Y aunque nunca se ha dejado, suele tomarse un respiro fuera de la competición.

Tanto Ilia Topuria como el resto de peleadores tienen que 'jugar' con su alimentación y con su esfuerzo para poder dar el paso en la báscula pocas horas antes del combate. Mientras que, en las horas que van del pesaje a la pelea, en el caso concreto del luchador español, recupera en torno a los diez kilos.

Topuria reconocía sufrir mucho cuando tenía que hacer los recortes en el peso Pluma -tenía que dar 65,8 kilos- y cambió al peso Ligero, donde esos cinco kilos de margen (70,3 kilos) son un alivio a la hora de dar el peso en la báscula.

La mejoría de su alimentación con el paso de los años

A lo largo de las diferentes entrevistas que ha ido ofreciendo en estos años, Ilia Topuria ha ido desvelando detalles de su dieta y, también, de cómo ha ido variándola. Al mismo tiempo, también se ha referido a lo que sufre antes de afrontar cada pelea y cómo ha ido mejorando también en ese aspecto.

“Cuando llegué a Las Vegas, esta vez lo vi mucho más preparado físicamente y también nutricionalmente que la última vez”, revelaba el nutricionista de la UFC, Glenn Castro, en la película ‘Topuria: Matador’.

Castro se refería a las horas y días antes de pelear con Alexander Volkanovski, en febrero de 2024; y que contrastaba con el sufrimiento vivido antes de la pelea con Josh Emmet. "Vi que teníamos que trabajar en la alimentación”, señalaba la que entonces era su pareja, Georgina Uzcategui.

Ilia Topuria aún tuvo que lidiar con un último recorte en el peso Pluma para vérselas con Max Holloway. Tras esto, reconoció que no dudaba en comer productos calóricos antes de comenzar el campamento y empezar con el recorte de peso.

El luchador español avisa para que no le imiten

“Esta es una de las partes que más me cuesta. Me cuesta sacrificar los tacos, los sushis, los steaks y todo este tipo de comida”, reconoce El Matador, quien ha desaconsejado hacer ese tipo de recortes a cualquier aficionado.

“Muchos me preguntan: ‘¿Cómo lo haces? Lo quiero hacer’. Yo sé que muchos quieren, pero ya os advierto que es mejor que no. He llegado a perder 6 kilos en un día. Piensa que, a lo largo del día, por no comer ni beber ya pierdes mucho. Y encima, no tienes ningún tipo de sodio en tu cuerpo que retenga el agua”, explica Ilia. En el podcast de Joe Rogan va más allá y explica que el corte de peso llega a ser extremo que la deshidratación hace que sientas "que vas a morir".

Topuria sueña con pizza y pasta

Eso sí, cuando da el peso "sueña con pizzas" y "pasta" y tiene que reprimirse. “Durante las dos o tres primeras horas -tras el pesaje- no como nada. Es todo beber y me dan unos batidos con todos los suplementos y nutrientes necesarios que debo tomar”, afirma en otra entrevista, donde ya sí confirma que, en las horas previas al duelo, 'abusa' de los carbohidratos, pues necesita energía y recuperar peso.

“Las proteínas casi que no las como porque no me aportan nada para pelear”, asegura un Topuria que también reconoce su debilidad: "Soy de Nutella; es mi ritual".

Todo cambia fuera de la competición, donde lleva y recomienda una comida sana. Aunque también se permite algún capricho, como pudo ser su presencia en la hamburguesería. "Básicamente la dieta que hago la llamamos 'de la farma hasta el plato'. En mi dieta solamente utilizo ingredientes orgánicos. Todo sin aditivos y sin conservantes, para que todo el proceso de la digestión sea natural", advierte el luchador nacido en Halle.

"Después me baso muchísimo en la medicina homeopática para prevenir y curar las cosas desde la profundidad. Hoy en día la gente está acostumbrada a que si te duele la cabeza, te tomas una pastilla para que te quite el dolor, pero... ¿De dónde viene el dolor? ¿Por qué tu cuerpo se está manifestando?", añade.

Un ejemplo para los niños de Madrid

De hecho, Topuria sirvió de ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde dio un discurso a los pequeños y les aconsejó que se alimentaran bien. "Mi gente, ya lo saben: deporte y buena alimentación. Y lo más importante: haced caso a vuestros padres, porque no hay persona en el mundo que quiera mejor que ellos para vosotros. ¡Cuídense!", les decía.

Para Topuria, "la calidad del combustible que eches en tu cuerpo es la calidad de pensamientos que vas a tener también". Aunque no ha especificado qué come en cada una de sus comidas, sí ha dejado claro que son "ingredientes orgánicos".

Sólo el desayuno, donde se toma dos huevos y una rebanada de pan, es fijo para él antes de ir a entrenar. Ahí, durante la preparación, el nutricionista "decide todas las comidas", todo está "muy medido" y él come lo que le dicen.