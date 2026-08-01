Ilia Topuria no puede dejar pasar una oportunidad así

Dana White, máximo mandatario de la UFC, ha dejado caer cuál es uno de sus próximos objetivos y coincide con uno de los sueños de Topuria

Ya lo dejaron caer desde la UFC hace un año, cuando Ilia Topuria insistía en pelear en el Santiago Bernabéu. Por muchos motivos, era muy difícil traer a España un evento numerado.

Estos siempre suelen tener un título en juego. Caso raro es el último vivido, en el que Conor McGregor y Max Holloway disputaban el evento estelar sin nada en juego. Pero se daba el caso de que reaparecía el mayor mito de la compañía, que no peleaba desde 2021. En ese aspecto, Ilia Topuria cumplía con creces, pues acababa de ganar un segundo cinturón, en el peso Ligero, tras haberlo hecho previamente y defendido en el peso Pluma.

Lo siguiente era un gran recinto, aunque la UFC es reticente a los estadios de fútbol porque entiende que deben ser espacios más reducidos y que den una mejor experiencia al espectador, no se descartaba del todo.

Lo tercero sí que descartaba completamente el desembarco en España. Y es que los eventos numerados deben celebrarse en la hora de 'prime time' televisivo de la costa Este norteamericana y eso es de madrugada en España, el combate estelar llega a la hora a la que Topuria ha peleado en sus últimas citas, en torno a las 6 de la madrugada. Ha habido contadas excepciones, pero éste no sería el caso.

Un UFC Fight Night en España

"Los chicos de la UFC con los que he hablado me han dicho que tal vez España no está preparada para albergar un evento numerado, por eso quieren hacer primero un Fight Night", señalaba el pasado año el técnico de Ilia Topuria, Jorge Climent, quien apuntaba a Joel Álvarez, que entonces era Top-15 del peso Ligero, para liderar el cartel.

Cuando hace un mes y medio, Topuria cayó ante Gaehtje volvió a recordarse el caso. No se ha hablado desde entonces porque El Matador no ha dado señales de vida desde su derrota más allá de tres fotos en redes sociales, pero ha sido Dana White, principal cabeza visible de la UFC, en que se ha encargado de ello.

Y lo ha hecho este viernes, desde Belgrado, la capital de Serbia, donde hoy se ha celebrado un UFC Fight Night, el primero en este país del Este de Europa. "Siempre ha sido el plan venir más a Europa. Intentamos viajar lo máximo que podemos. No hemos estado en España todavía y queremos venir a España", afirmó.

En Serbia, al ser un UFC Fight Night, se adapta al horario del país y, de hecho, el combate estelar llegará en torno a las 21:00 horas, una franja horaria de máxima audiencia en el país.

Topuria, ideal para encabezar el gran evento español

Con Ilia Topuria como aspirante al título, ésta sería su gran oportunidad para pelear en su país. Tendría que aceptar hacer una pelea previa antes de volver a optar al cinturón, pero podría ver cumplido otro de sus sueños, el de traer la UFC a España.

Rivales tiene los que quiera y la UFC es partidaria, según Tsarukyan, de darle una oportunidad para recuperar el prestigio perdido por la derrota antes de exponerlo a un combate tan duro como sería una nueva lucha por el título. Cuadraría todo. Es el momento y, con esas palabras, Dana White se lo ha recordado al propio Ilia Topuria.