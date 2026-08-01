Navajo Stirling se pide un combate por el título en la UFC y Medic logra un brutal KO en 25 segundos

El UFC Fight Night Belgrado se ha saldado con grandes peleas y muchas finalizaciones, doce en los catorce combates

Espectacular UFC Fight Night el que se ha vivido este sábado en Belgrado, con un KO brutal a los 25 segundos del héroe local, la confirmación de que Navajo Stirling está llamado a ser una de las grandes estrellas de este deporte y, sobre todo, 12 victorias antes del límite en 14 combates, que hicieron disfrutar al público serbio de lo lindo.

Había mucha expectación con el cartel del evento, pero sobre todo con el combate estelar. Uros Medic, el ídolo local, quería una victoria que le catapultara al fin hacia los grandes combates en el peso wélter ante un Daniel Rodríguez que creaba dudas, ya que ha pasado ocho meses interno en la cárcel mexicana de Tijuana tras ser detenido con marihuana en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las dudas acabaron rápido, lo que tardó Uros Medic en conectar un puñetazo a la mandíbula del norteamericano. Daniel Rodríguez se fue a la lona y ahí, el serbio lo finalizó.

Igual de contundente había estado, minutos antes, el invicto Navajo Stirling ante el excampeón del peso semipesado Jan Blachowicz. El peleador neozelandés alargó su marca once victorias con un golpe que derribó a su rival, al que cosió a golpes en el suelo hasta que el árbitro paró la pelea.

Aleksandar Rakic, con un triunfo por decisión en el peso pesado, hizo las delicias de un público que había vivido una decepción poco antes con la derrota de Dusko Todorovic, pr sumisión, ante el suizo Robert Valentin.

También destacó la finalización del estadounidense Gilbert Urbina ante el eslovaco Vlasto Cepo, que fue premiada como Perfomance de la Noche. Apenas un minuto le duró el europeo al norteamericano.

Resultados Cartelera estelar del UFC Belgrado

Uros Medic a Daniel Rodríguez por KO en el primer asalto – Peso wélter

Navajo Stirling a Jan Blachowicz por KO en el primer asalto – Peso semipesado

Aleksandar Rakic a Marcin Tybura por decisión unánime – Peso pesado

Robert Valentin a Dusko Todorovic por sumisión en el primer asalto – Peso medio

Gilbert Urbina a Vlasto Cepo por KO en el primer asalto– Peso medio

Noah Gugnon a Milos Jancic por sumisión en el primer asalto - Peso ligero

Resultados Cartelera preliminar del UFC Belgrado

Tofiq Musayev a Ludovít Klein por KO en el segundo asalto – Peso ligero

Michael Oliveira a Oban Elliott por KO en el primer asalto - Peso wélter

Borislav Nikolic a Mark Vologdin por decisión unánime - Peso gallo

Bogdan Grad a Dennis Buzukja por sumisión en el segundo asalto - Peso pluma

Mateusz Rebecki a Kyle Prepolec por KO en el primer asalto - Peso ligero

Nina Milosevic a Hailey Cowan por KO en el primer asalto - Peso gallo femenino

Jovan Leka a Alexander Poppeck por KO en el primer asalto - Peso pesado

Stephanie Luciano a Marina Spasic por sumisión en el primer asalto - Peso paja femenino