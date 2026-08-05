La UFC desvela cuántos millones perdió con Topuria en la Casa Blanca

Tras una carrera inmaculada en las artes marciales mixtas, el luchador hispano-georgiano mordió el polvo ante un Justin Gaethje que supo levantarse tras su peor momento y rematar una faena que sigue saliendo cara a Topuria

La lógica decía que ese día llegaría, pero no por ello fue menos impactante. Un Ilia Topuria que parecía invencible se plantaba ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Era su primer combate en muchos meses tras superar diversos problemas personales, algo que sin embargo no impidió que se le viese en forma y convencido de salir victorioso. Pues bien, no solo no fue así, sino que su derrota le ha terminado por costar una auténtica millonada a la UFC.

Una velada histórica con Ilia Topuria

A nadie escapa que lo vivido en la Casa Blanca fue especial. La velada que la UFC celebró en los jardines de tan emblemática ubicación pasará a la historia por convertirse en uno de los eventos más llamativos que ha organizado la compañía. Además, la cartelera –con Topuria como gran estrella–, acaparó la atención de millones de aficionados y generó una enorme repercusión mediática a nivel internacional; eso sí, nadie esperaba que el desenlace se tradujese en una millonaria pérdida.

Bajo el nombre de Freedom 250, el evento se organizó para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Como es lógico, la cita reunió a miles de invitados en la residencia presidencial y requirió un importante despliegue de seguridad, producción, retransmisión y logística para adaptar el recinto a una velada de artes marciales mixtas. No era la clásica velada con miles y miles de aficionados, sino algo único para unos pocos.

Dado lo excepcional de la cita, la UFC no obtuvo ingresos por la venta de entradas, sino que los asistentes lo hicieron por invitación privada. Más claro, la compañía perdió una de sus principales fuentes de financiación, a lo cual hay que añadir el elevado coste de la infraestructura necesaria para sacar adelante una función de tales dimensiones en un enclave único.

El coste exacto del petardazo del hispano-georgiano

Pese a los intentos de la UFC por ingresar dinero a través de acuerdos comerciales, el impacto económico para la empresa terminó siendo de gran calado. TKO Group Holdings, propietaria de la compañía de artes marciales mixtas, confirmó que la organización de la velada supuso unas pérdidas cercanas a los 30 millones de dólares, una cifra que refleja el enorme esfuerzo financiero que requirió el evento.

Más allá de ese pobre resultado económico, la UFC considera que la apuesta mereció la pena por la enorme visibilidad que se consiguió a nivel planetario. La velada logró una gran audiencia y situó a la compañía en el centro de la actualidad deportiva y mediática durante semanas, creando una expectación nunca vista antes.

La conclusión a la que han llegado los organizadores es que el éxito del evento no se puede medir en dinero, sino que será a medio y largo plazo cuando la inversión tenga un verdadero retorno. Hablamos de exposición de marca y futuras oportunidades comerciales que harán mucho más fuerte a nivel financiero a la compañía de artes marciales mixtas.