Topuria provoca una enconada defensa ante el enésimo ninguneo: "Que se calle. Aniquilaría al 100% de tu plantilla"

El agente de Makhachev volvió a atizar al español y esta vez se encontró con una dura respuesta

Que Ilia Topuria apenas haya aparecido desde que disputase el UFC Freedom 250 a mediados de junio no le ha servido para que su nombre no siga apareciendo y para que rivales sigan colocándolo como objetivo.

Se preveía que ahora que no es campeón del peso Ligero de la UFC y que su pelea con Islam Makhachev no va a llegar a corto plazo, el 'clan Nurmagomedov' lo dejara de lado y no lo situara como diana de todos sus ataques.

Sin embargo, Ilia Topuria sigue siendo el gran referente de la UFC y la prueba está en que no por haber perdido ha sufrido menos ataques y desafíos. El último le ha llegado de un habitual, de Ali Abdelaziz, representante, entre otros, de los miembros del grupo daguestaní, de Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov...

El polémico agente egipcio ninguneó al español en el podcast 'Pound4Pound' y señaló que debería ser el rival ante el que debutase en la UFC Usman Nurmagomedov, primo de Khabib y campeón del peso Ligero en la PFL.

Abdelaziz pide a Topuria ante Usman Nurmagomedov

"La pelea que quiero, si -Usman Nurmagomedov- va a la UFC, es Ilia Topuria para su primer enfrentamiento. Hay un 'beef' ya ahí. Ilia fue el que creó ese rencor", afirma un Abdelaziz que luego subió el tono y aseguró que su luchador humillaría al español. "Te lo digo a la cara. Creo que Usman hará que Ilia se rinda. Lo golpeará, lo pateará y lo noqueará", sentencia.

Topuria ni se ha inmutado. Y, de hecho, lleva desde junio sin responder a los desafíos y desaires que le han llegado, entre otros de su archienemigo Paddy Pimblett, pero en este caso Ali Abdelaziz sí ha encontrado respuesta.

La respuesta le ha llegado del propio representante de Topuria, Malki Kawa, quien no se ha quedado callado ante el menosprecio del egipcio- "Que se calle. Ilia Topuria aniquilaría al 100% de tu plantilla", señala el estadounidense, quien defiende que su representado no sólo no ha perdido nada de status en la UFC tras su derrota ante Gaethje, sino que, además, está convencido de que volverá a ser el número uno del ránking.

Para Malki Kawa, Topuria sigue siendo el número uno

"Ilia Topuria sigue siendo el número uno del mundo. Cuando llegue el regreso, lo veréis", afirma Kawa. El agente de El Matador tiene claro que si el español se enfrentase de nuevo a Gaethje el resultado de la pelea sería muy diferente. "Si volviéramos a pelear contra Gaethje, le daría una paliza. Todos sabemos que Ilia fue mejor, tuvo una mala noche", señala.

Ilia Topuria, mientras tanto, sigue apareciendo en diferentes eventos, ya sin gafas de sol, y disfrutando del verano en Ibiza, donde ha compartido un momento con Ferran Torres que se ha viralizado.