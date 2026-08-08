UFC Vegas 120 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Mateusz Gamrot - Quillan Salkilld como combate estelar

Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld disputan un duelo de estilos opuestos en el regreso de las UFC Fight Night a las Vegas

La UFC vuelve a Las Vegas para acoger una Fight Night en la que se enfrentan dos de los mejores luchadores del peso Ligero, Mateusz Gamrot (26-4) y Quillan Salkilld (12-1), en el combate estelar.

El veterano peleador polaco tratará de frenar el meteórico crecimiento del joven australiano, que busca una victoria que le catapulte a las grandes peleas en una división en la que está Ilia Topuria.

Será un duelo de estilos contrapuestos, con un Gamrot que buscará el derribo y un Quillan muy peligroso por su striking y por el volumen de golpes que suele colocar.

Otros dos luchadores emergentes en el peso ligero, el brasileño Diego Ferreira y el estadounidense Billy Quarantillo combaten en la pelea coestelar. Y, en la cartelera principal, también se podrá ver un gran duelo femenino entre las brasileñas Amanda Lemos y Alexia Thainara.

Cartelera estelar del UFC Vegas 120

Mateusz Gamrot vs Quillan Salkilld (Peso ligero)

Diego Ferreira vs Billy Quarantillo (Peso ligero)

Darren Elkins vs Yadier del Valle (Peso pluma)

Amanda Lemos vs Alexia Thainara (Peso paja femenino)

Billy Ray Goff vs Ty Miller (Peso welter)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 120

Steven Asplund vs Guilherme Pat (Peso pesado)

Diyar Nurgozhay vs Brunos Lopes (Peso semipesado)

Louie Sutherland vs Jose Montanha Da Silva (Peso pesado)

Manoel Sousa vs Richie Miranda (Peso ligero)

Miles Johns vs Jessie Rosas (Peso pluma)

Juliana Miller vs Ravena Oliveira (Peso mosca)

Gigi Canuto vs Carol Foro (Peso paja femenino)

A qué hora es el combate entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld

La velada tendrá lugar este sábado 8 de agosto de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 120 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Vegas 120, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.