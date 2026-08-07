Jiri Lehecka - Rafa Jódar: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Montreal

Rafa Jódar se enfrenta al checo Jiri Lehecka en el duelo de octavos de final más interesante del Master 1.000 de Montreal

Rafa Jódar y Jiri Lehecka disputan el duelo más interesante de los octavos de final del Master 1.000 de Montreal 2026 ante la debacle de favoritos de las primeras jornadas y la ausencia de los dos primeros de la clasificación mundial (Sinner y Alcaraz) más Djokovic.

De hecho, sólo Ben Shelton mejora la posición del español y el checo entre los tenistas que quedan 'vivos' en Canadá, por lo que el ganador de este duelo partirá ahora como uno de los grandes favoritos a hacerse con este Master 1.000, al menos por ranking.

Jódar afronta este partido después de haber remontado ante Corentin Moutet sin apenas haber descansado de la final de Washington; y tras haber doblegado en dos sets a Lorenzo Musetti, un tenista que no hace mucho estaba entre los cuatro mejores del mundo y al que ha vencido por dos veces en seis días.

Para el madrileño es la confirmación de su gran temporada, pues se ha situado a un triunfo de meterse entre los diez mejores de la Race y ya aspira al Top-10, incluso, en la clasificación general de la ATP; algo que logrará presumiblemente, ya que defiende pocos puntos en el tramo final del año.

Jódar y Lehecka no se han enfrentado nunca; y el checo llega más descansado, después de haber ganado en dos sets los dos primeros partidos y de no llevar arrastrando cansancio de la semana previa. En su duelo ante el belga Blockx, el centroeuropeo demostró que está también en un gran momento de forma, por lo que será un duro enemigo para Rafa Jódar.

¿A qué hora se juega el Jiri Lehecka - Rafa Jódar?

El partido entre Jiri Lehecka y Rafa Jódar correspondiente a los octavos de final del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este sábado 8 de agosto -9 de agosto en España-.

El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista central y está programado para que se juegue tras el Rinderknech - Nakashima y no antes de las 18:00 horas en Montreal, las doce de la noche en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.