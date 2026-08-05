Dani Mérida y Pablo Carreño, cara y cruz en el Masters de Montreal

La armada española se ha visto mermada en el tornero canadiense, ya que más allá de la eliminación del mencionado Carreño también se ha despedido de la competición Jaume Munar, retirado del cuadro sin que aún conozcamos el motivo

El Masters 1.000 de Montreal no marcha del todo bien para los intereses españoles. La noticia positiva es que Dani Mérida avanzó este martes a la segunda ronda tras ganar al canadiense Liam Draxl, algo que no pudo hacer su compatriota Pablo Carreño, que cayó ante el francés Valentin Royer, ni Jaume Munar, que se retiró antes de su partido con el belga Alexander Blockx. El siguiente en saltar a la pista será Rafa Jódar, flamante finalista en Washington.

Noticias Relacionadas Ranking: Carlos Alcaraz supera a Zverev y Jódar apunta a Musetti

Dani Mérida, el superviviente en Canadá

Empezando por Dani Mérida, tenemos que el número 63 del ránking mundial se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4 a Draxl, número 204, tras una batalla de dos horas y 35 minutos.El madrileño, repleto de moral, será rival del francés Hugo Humbert, número 28 del mundo, en la siguiente ronda.

El torneo canadiense, que no cuenta con el murciano Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner ni el serbio Novak Djokovic, perdió a Carreño, que fue remontado por Royer y cayó 1-6, 7-5 y 6-2. Fue un partido hasta cierto punto inexplicable, ya que el español mordió el polvo pese a comenzar como un auténtico ciclón.

Por último, Jaume Munar, que había debutado con victoria en dos sets contra el australiano Rinky Hijikata, se retiró del torneo por razones todavía no oficializadas por la ATP, siendo por tanto otra baja para la armada española.

Llega el turno de Rafa Jódar

Así es. Rafa Jódar debuta este miércoles 5 de agosto en el Masters 1000 de Montreal contra el francés Corentin Moutet, partido correspondiente a la primera ronda del cuadro principal.

Sin duda se trata de un duelo muy interesante. Por un lado Jódar llega con mucha confianza después de alcanzar la final del ATP 500 de Washington, aunque con poco descanso y algunas molestias físicas en la muñeca izquierda tras ese torneo. Por otro, Moutet, situado alrededor del top 60 mundial, es un rival incómodo por su estilo poco habitual, mucha variedad de golpes y capacidad para romper el ritmo del partido. Sí, apunta a que será divertido.

Ciñéndonos al caso de Jódar, superar esta primera prueba supondría un nuevo paso para consolidarse como pieza importante en los grandes torneos de pista dura antes del US Open. En todo caso, no sorprende su gran rendimiento, ya que por cualidades técnicas y físicas es capaz de adaptarse a todas las superficies del tenis con solvencia.