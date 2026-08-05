Carlos Alcaraz (23 años), sobre la ansiedad que sufría: "Entraba sudando a la sala de prensa"

Carlos Alcaraz ya cuenta los días para volver a competir. El murciano prepara en Alicante una gira norteamericana decisiva mientras deja atrás otro desafío que durante años le atormentó: hablar en inglés ante los medios de comunicación

Después de cuatro meses alejado de la competición por la lesión sufrida en Barcelona, el tenista murciano acelera su preparación en el Club Arena de Playa de San Juan, en Alicante, con el objetivo de reaparecer el próximo 13 de agosto en el ATP Masters 1000 de Cincinnati, primer gran examen antes del US Open.

El número dos del ranking ATP afronta una gira especialmente exigente, ya que defenderá dos de los títulos más importantes de su carrera reciente. La pasada temporada levantó el trofeo en Cincinnati y revalidó su corona en el US Open, donde conquistó su segundo título en Flushing Meadows y confirmó su dominio sobre la pista dura estadounidense.

El corazón de Alcaraz siempre estará en Estados Unidos. Allí, en Nueva York fue donde el murciano escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera al conquistar el US Open de 2022 tras derrotar a Casper Ruud en la final. Aquel triunfo le convirtió en campeón de Grand Slam por primera vez y abrió una nueva etapa en el tenis mundial.

Tres años después, el español regresa con un perfil muy diferente. No solo ha evolucionado como jugador hasta convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams, sino que también ha ganado confianza fuera de la pista.

Del miedo a las ruedas de prensa a sentirse "como en casa"

Uno de los cambios más llamativos en Alcaraz ha llegado lejos de la red. El propio tenista reconoció durante la pasada temporada que enfrentarse a los medios en inglés era uno de los momentos que más le imponían al inicio de su carrera. "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando 'a ver si voy a entender la pregunta y qué voy a contestar'. Ahora me siento más cómodo, como en casa", confesó el murciano.

Con solo 22 años, Alcaraz explicó que esa evolución ha llegado gracias a la práctica diaria. "Mi inglés ha mejorado mucho. Trato de hablarlo con los jugadores, con la gente del circuito... y ver series y películas en inglés me ha ayudado bastante", comentó entre risas.

'Pulp Fiction' y 'Suits', los secretos del inglés de Alcaraz

El aprendizaje del idioma también tiene una curiosa banda sonora audiovisual. Aunque aseguró que es "más de cine que de series", Alcaraz sorprendió al revelar que una de las últimas películas que había visto era Pulp Fiction, el clásico dirigido por Quentin Tarantino. "Sí, sé que es vieja, pero hay muchas películas muy buenas que todavía no he visto", explicó entre las risas de los periodistas.

En el apartado televisivo, el español confesó ser fiel a una única producción: Suits. "Solo veo Suits. Es muy buena. Larga, pero muy buena", afirmó, dejando claro que la popular serie de abogados también ha formado parte de su aprendizaje del inglés.

El propio Alcaraz reconoce que esta mejora le ha permitido desenvolverse con mucha más naturalidad tanto con sus compañeros del circuito como con los medios de comunicación. "Ahora estoy más tranquilo, intento responder de la mejor manera posible y hasta disfruto de estas charlas", aseguró.

Mientras pule esos detalles lejos de la pista, el murciano también afina su tenis en Alicante. Tras recuperar recientemente el segundo puesto del ranking ATP sin necesidad de competir, el objetivo ahora pasa por recuperar el ritmo en Cincinnati y llegar en las mejores condiciones posibles al US Open, donde volverá a defender un título que ya forma parte de su historia.