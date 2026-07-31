Carlos Alcaraz se une a Marc Cucurella y ultima su regreso a las pistas

El tenista murciano entra en el tramo final de la preparación para su vuelta a la competición, a partir del 13 de agosto, con mucha intensidad y un nuevo 'look'

"Bonito lugar para desconectar! Ahora vuelta al ruedo", le escribía Carlos Alcaraz a su hermano hace un par de días, justo cuando mostraba sus primeras sesiones de entrenamiento ya a más intensidad y golpeando con fuerza la pelota con la muñeca dañada, confirmando con ello su presencia en el Master 1.000 de Cincinnati y acabando con cualquier género de duda.

A dos semanas de que arranque el séptimo Master 1.000 de la temporada, que se disputa del 13 al 23 de agosto, el tenista murciano no para de dar señales mientras su gran rival, Jannik Sinner, que también regresa en ese torneo, se prepara para el sol y el calor que les espera en Estados Unidos.

En la gira de verano estadounidense del pasado año, Carlos Alcaraz ya lució un corte de pelo, casi al cero, que sorprendió. Entonces señaló a un error de su hermano, pero con él ganó el US Open por segunda vez. Y ahora se ha dejado ver con otro look singular, con el que sigue los pasos del campeón del mundo Marc Cucurella.

El ahora jugador del Real Madrid, que también ha sido noticia en los últimos días por haber cumplido su promesa y haberse tatuado la cara de Luis de la Fuente, mostró un cambio de su peculiar look para lucir unas trenzas, típicas veraniegas.

Las mismas que ha mostrado Carlos Alcaraz en su última imagen. El tenista de El Palmar ha aprovechado que tenía el pelo más largo de lo habitual y, de hecho, se le veía con algo de melena en las últimas semanas; y se ha hecho trenzas.

La prioridad de Alcaraz es que no haya recaída

Alcaraz no deja de dar señales de que su regreso va por buen camino y esa imagen desenfadada es una más. No juega un partido desde el 14 de abril y a lo largo del último mes se ha entrenado con mucha precaución, subiendo poco a poco la intensidad de los golpes.

Todos los que han hablado con él, entre ellos Rafa Nadal y David Ferrer, aseguran que no le quedarán secuelas. Y han sido muchas las voces en el mundo del tenis que han alabado la prudencia de Alcaraz, anteponiendo su total recuperación, pese a perder la segunda plaza del ranking mundial y no jugar en dos de los cuatro Grand Slam de la temporada. Todo ese esfuerzo ha ido enfocado a evitar que la lesión pudiera reproducirse en el futuro y ahora que ha empezado a golpear fuerte vivía el momento crítico. De ahí las dudas que ha querido cerrar.