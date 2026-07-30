El 'corazón partío' de un número uno del tenis mundial entre su pupilo y su propio hijo

El ATP 500 de Washington vivirá un duelo entre australianos, con Lleyton Hewitt y Cruz Hewitt como protagonistas con morbo añadido

Había expectación doble en la primera ronda del ATP 500 de Washington por el partido que había deparado el sorteo y, sobre todo, por el morbo que podría venir a continuación.Los emparejamientos habían querido que de inicio se enfrentara el cabeza de serie número uno, el australiano Alex de Miñaur, ante el ex Top-3 Stefanos Tsitsipas. El griego llegaba de ganar su primer título en muchos meses en lo que se intuía como una remonda.De Miñaur frenó las ilusiones del tenista heleno y le derrotó por 6-4, 3-6 y 6-3 en un partido muy igualado. Tsitsipas dominaba los cara a cara con De Miñaur por un con tundente 12-1 y este mismo año le había derrotado en el Master 1.000 de Miami. De hecho, el europeo tuvo más opciones de rotura que su rival, pero éste estuvo más firme en los puntos importantes.“No tenía muchas expectativas. Fue una transición muy rápida. Me alegra haber encontrado la manera de sacar adelante un partido complicado. No fue un tenis vistoso, pero hice lo justo para lograr la victoria y estoy contento por ello" indicaba De Miñaur, quien reconocía que había sacado mejor que partidos precedentes ante Tsitsipas.

El triunfo de Alex De Miñaur le va a permitir jugar por primera vez con la mayor promesa de su propio país: Cruz Hewitt. Se da el caso de que es el hijo de Lleyton Hewitt, ex número uno del mundo y que no sólo ha ejercido de capitán del equipo oceánico en los últimos años, sino que es el mentor del propio De Miñaur desde que éste dio el salto al profesionalismo.

Hewitt acompaña de forma habitual a Alex De Miñaur en las grandes citas del circuito y en Washington estará presente, pero para apoyar al tenista contrario.

Cruz Hewitt causa sensación en Washigton

Hewitt, reciente subcampeón júnior de Wimbledon, juega en Washington gracias a una invitación para la fase previa, en la que se retiraron sus dos rivales: Lajovic y Svajda. En el cuadro final, el joven australiano dio la gran sorpresa al derrotar a Marcos Giron por 6-3 y 6-4.

Antes de empezar el torneo ocupaba el puesto 612 del mundo y, tras pasar la previa y ganar a Giron, ya se ha asegurado acabar entre los 400 mejores el próximo lunes. Desde que su padre ganara a su edad en 1988, ningún australiano tan joven había logrado una victoria así en el circuito lejos de Australia. Si gana a De Miñaur se situaría entre los 300 mejores.

“Siento un poco de presión, pero la afronto con optimismo”, asegura el joven Cruz Hewitt, quien no había logrado pasar en enero las fases previas del torneo de Brisbane y del Australian Open, pero que ya llega lanzado hacía el estrellato.