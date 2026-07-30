De ser el 206 del mundo a ilusionar con un retorno histórico

Cuatro tenistas con un ranking superior al 100 del mundo se meten en cuartos en el ATP de Los Cabos en la misma jornada

Jornada revolucionaria y cargada de sorpresas en el ATP 250 de Los Cabos, en la que han caído todos los favoritos y ha visto como cuatro tenistas con un ranking por encima del 100 del mundo se metían en cuartos de final.

La mayor sorpresa ha llegado con la derrota del número uno del torneo, el checo Jiri Lehecka, a manos de una de las mayores promesas del tenis mundial, el joven de Hong Kong Coleman Wong. Formado desde los 17 años en la Rafa Nadal Academy, el joven asiático está a una victoria de meterse por primera vez en su carrera entre los cien mejores del mundo.

Empezó el torneo como 108 y ya ha ascendido hasta el puesto 102 del ranking. Para alcanzar esa meta este viernes deberá ganar al estadounidense Jenson Brooksby. Ante Lehecka, Wong comenzó perdiendo por 6-1 en el primer set, pero se rehízo, se fue metiendo en el partido y acabó dándole la vuelta con un 6-3 y 6-4 final.

También perdió en segunda ronda el número dos del torneo, el italiano Luciano Darderi, aunque esta derrota se debió a una lesión que le obligó a retirarse cuando caía por 3-0 ante el checo Dalibor Svrcina, 116 del ránking mundial.

El tercer tenista fuera del Top-100 que aseguró su presencia entre los ocho mejores en el torneo norteamericano era el francés Arthur Géa, actual 127 del mundo, quien eliminaba en octavos al verdugo del español Martín Landaluce: el estadounidense Michael Zheng.

Tomic recuerda al que fue Top-20 hace unos años

Sin embargo, aún había un tenista con peor ranking que alcanzó la siguiente ronda. Y que, además, lo hizo venciendo a un Top-30 como es el ruso Karen Khachanov. Se podría hablar de que es una sorpresa mayúscula si en su día, Bernard Tomic, no hubiera estado entre los veinte mejores del ránking mundial.

Hace tan sólo dos semanas estaba fuera de los 200 mejores -era el 206-, cuando ganó su primer título (Challenger de Lincoln) en ocho años. Eso le ha permitido afrontar este torneo como 171 del ranking y, de momento, tras pasar la fase previa y meterse en cuartos, ya ha subido otras catorce posiciones.

Bernard Tomic vencía a Khachanov por 6-2 y 6-4 en un partido en el que fue claramente suprior a su rival y en el que pudo aprovechar cuatro de las ocho bolas de rotura que tuvo. A sus 33 años, son sus primeros cuartos de final del ATP Tour en las siete últimas temporadas.

Aunque difícilmente podrá alcanzar el nivel que le hizo ser una de las mayores promesas del circuito, al menos ha dejado de lado sus polémicas habituales y parece tener intención de reconducir su carrera, para intentar alcanzar de nuevo el Top-100 y volver a jugar en los grandes escenarios del ATP Tour y Grand Slam. En cuartos se cruzará con el británico Cameron Norrie, uno de los pocos cabezas de serie que quedan en competición en Los Cabos.