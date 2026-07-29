La caída en picado de Martín Landaluce

Landaluce cae en el torneo de Los Cabos y acumula cuatro eliminaciones seguidas en primera ronda; no gana un partido en un cuadro final desde el 8 de junio

Tras su aparición estelar en el Miami Open, su confirmación en el Master 1.000 de Roma y en Roland Garros, Martín Landaluce no para de sumar decepciones. El tenista madrileño ha empezado su gira norteamericana con una derrota por 6-4 y 6-3 ante el norteamericano Michael Zheng en el ATP 250 de Los Cabos.

Landaluce, que partía como séptimo favorito en el torneo norteamericano, sólo ha ganado un encuentro en los cinco torneos que ha afrontado tras Roland Garros y no gana un partido en un cuadro final ATP desde el pasado 8 de junio, casi dos meses.

Ante Zheng, el tenista español empezó rompiendo en una primera manga donde los servicios no fueron decisivos y hubo hasta cinco 'breaks'. Landaluce vio cómo su rival equilibraba rápidamente el set y, tras un final loco, en el que ambos se rompieron por tres veces el saque, el jugador estadounidense acabó apuntándoselo por 6-4.

Landaluce sufre con su servicio

De la locura se pasó a una mayor igualdad. Los servicios se impusieron en el inicio de la segunda manga, donde un 'break' en el sexto juego acabó dándole el partido a Zheng. Con 5-3 y saque de su rival, Landaluce tuvo una última opción al resto para equilibrar el encuentro, pero el norteamericano salvó la bola de rotura y se apuntó el juego, y el partido.

Con un 53% de primeros servicios y un 69% de los puntos ganados cuando jugó con primeros, Landaluce no se sintió seguro en sus turnos de saque. Y eso, a la postre, ha sido un lastre insalvable. Zheng tampoco estuvo fino con su saque, pero cuando le entró el primer servicio, siempre llevó la iniciativa.

Desde Roland Garros sólo ha ganado un partido

La derrota de Martín Landaluce es un nuevo palo en su primer año entre los mejores. El joven tenista madrileño alcanzó la tercera ronda en Roland Garros, donde perdió en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Tras esto jugó cuatro torneos en hierba. En el ATP 250 de Stuttgart (Boss Open) ganó al francés Pierre-Hugues Herbert su último partido en un cuadro final, antes de caer ante Taylor Fritz en el 'tie break' del tercer set. Aún ganaría dos encuentros más en el torneo de Halle (Terra Wortmann Open), aunque serían de previa. En el cuadro final cayó en primera ronda ante francés Terence Atmane, también en 'tie break' del tercero.

El alemán Jan-Lennard Struff fue su verdugo en primera ronda del Mallorca Championship, el surcoreano Soon-Woo Kwon en Wimbledon y, ahora, Michael Zheng en Los Cabos. La próxima cita es el Master 1.000 de Montreal, donde no llega con buenas sensaciones, aunque Landaluce ha rendido este año mejor en esos grandes torneos que en otros con peor categoría.