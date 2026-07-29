El tenis andaluz saca músculo

En un momento de recesión general, la Federación Andaluza de Tenis ha duplicado el número de licencias en sólo dos años con un proyecto pionero que está dando sus frutos

El trabajo de promoción que está desarrollando la Federación Andaluza de Tenis ha dado sus frutos y mientras la tónica general del tenis español es decreciente, el ente andaluz no para de crecer. En los dos últimos años su progresión le ha hecho aumentar el número de sus licencias en un 81,24% y ha pasado de los 5.950 jugadores y jugadoras federados en julio de 2024 a los 10.784 en julio de 2026.

Es el resultado de un proyecto que ha hecho a la Federación Andaluza volcarse y trabajar de forma conjunta con los clubes, las escuelas de tenis, entrenadores, familias, delegaciones provinciales e instituciones. Todo el ecosistema del tenis andaluz va de la mano y eso se nota en los resultados.

Cuarenta y cuatro clubes de las ocho provincias andaluzas se han unido en la presente temporada a ese proyecto y han federado a todos sus alumnos y alumnas, con lo que han integrado la licencia federativa dentro de su modelo deportivo y educativo.

Acciones como la Copa de Andalucía y el Circuito de Aficionados son también fruto de esta colaboración, que ha permitido acercar la competición federada a miles de niños, niñas y adultos, que anteriormente practicaban tenis únicamente en el ámbito de las escuelas y que ahora están federados.

Los clubes están viendo que este nuevo modelo funciona y doce nuevos clubes ya han confirmado su adhesión al proyecto, lo que permitirá alcanzar 56 clubes comprometidos con este modelo. El objetivo a corto plazo de la Federación Andaluza es integrar más clubes y superar la centena. Una estrategia de la FAT basada en la cooperación permanente con los clubes, el fortalecimiento del tenis base y la generación de nuevas oportunidades para todas las personas que practican este deporte.

Alberto Rodríguez, presidente de la FAT e impulsor del proyecto

“Estamos muy satisfechos y profundamente agradecidos a todos los clubes que han confiado en este modelo. Este crecimiento demuestra que cuando Federación y clubes trabajan en la misma dirección, los resultados llegan", asegura el presidente de la Federación Andaluza de Tenis, Alberto Rodríguez Cervantes, quien ha valorado muy positivamente este crecimiento.

“Hemos recorrido un camino muy importante, pero sinceramente, creo que todavía estamos aproximadamente a mitad del recorrido que queremos completar durante los próximos años. Nuestro objetivo no es únicamente seguir creciendo en número de jugadores y jugadoras federados, sino construir una estructura sólida que permita que cada vez más personas disfruten del tenis y encuentren oportunidades para desarrollarse dentro de nuestro deporte", destaca.

"Nada de esto sería posible sin la confianza de los clubes, los entrenadores, las familias, las delegaciones provinciales, los patrocinadores y todas las personas que forman parte del ecosistema del tenis andaluz. Este crecimiento pertenece a todos”, confirmaba el extenista almeriense.

Un proyecto que involucra a los clubes andaluces

Precisamente este proyecto es una apuesta personal suya, que veía ese problema de integración del tenis andaluz y que reflejó el director general de la Federación Andaluza de Tenis, Juan Arispón, en una entrevista reciente con ESTADIO Deportivo.

"Es un proyecto que nuestro presidente Alberto -Rodríguez- quería desde que entró. Viendo la situación en la que nos encontramos y en la participación en determinados torneos de base, volcamos esfuerzos para poder desarrollar un poco su santo y seña como punto estratégico sólido para intentar medir que situación estamos. Creamos una nueva licencia de deportes aficionados y licencia de promoción para que el precio no fuese un impedimento para poder entrar en un tejido federativo. Creamos una competición menos exigente que la competición oficial para adaptar un poco a los niveles de iniciación, a los niveles de base", señalaba.

Arispón explicaba que lo que habían intentado era adaptarse "a lo que se trabaja en las escuelas de tenis". "Con el minitenis, con las pistas de 9 metros, con bolas más lentas, con bolas que de alguna forma te faciliten el poder mantener un peloteo y en esa línea hemos creado ese circuito aficionado, que luego se reúne en la Copa Andalucía y que de alguna forma hace que cualquier chico de club pueda participar", ampliaba.

A eso se ha unido la creación de unas certificaciones de excelencia para los clubes y escuelas de tenis. "Tenemos una gran base para que los chicos puedan practicar su deporte, no solo entrenando, sino que de alguna forma practicando el deporte en que llegan. Yo pongo siempre un ejemplo, que cuando tienes un niño con 6 años y vas a entrenar a cualquier otro deporte, vas a entrenar. Sin embargo, en minitenis dice que va a la escuela de tenis. Ese concepto hay que cambiarlo. Hay niños que se pegaban tiempo en escuelas de tenis y que no competían nunca, porque era difícil hasta que la pista grande, la bola normal... era muy complejo", indicaba.

La competición, adaptada a pequeños de 5 o 6 años

El director general de la Federación Andaluza de Tenis incide en cómo han adaptado la competición al nivel de clubes. "Ahora lo que estamos intentando hacer es eso, que el chico cuando llega a 5 años y entra en el minitenis o el pretenis y tiene 6 años, que tenga sus pequeñas competiciones adaptadas a su nivel, pero que se sienta tenista desde los primeros pasos, en la competición o en su formación. Y eso es el objetivo que llevamos adelante ahora", confirmaba.

Todos esos esfuerzos se han traducido en esas cifras dadas a conocer por la Federación Andaluza de Tenis, que casi ha duplicado el número de sus licencias en sólo dos años.