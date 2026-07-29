Rafa Jódar afronta sus miedos: "Sabía que, aquí, iba a ser complicado"

El tenista madrileño temía unas condiciones "complicadas" en Washington, pero ha sabido adaptarse a ellas en su regreso al circuito

El retorno de Rafa Jódar tras su despedida, hace un mes, en Wimbledon no pudo más ilusionante. Victoria en dos sets ante Arthur Fils (7-6(5) y 6-3), uno de los mejores tenistas del momento y al que sólo las lesiones evitan que esté entre los diez mejores. El madrileño se mostró muy centrado y pudo ofrecer su mejor tenis en la pista rápida americana del ATP 500 de Washington.

Jódar regresa al lugar que le permitió crecer de forma espectacular en el ranking entre el pasado año y el inicio de la presente temporada. Allí compitió en el tenis universitario norteamericano y sacó sus mejores resultados, en el circuito ATP Challenger.

Por eso, tras Wimbledon, ha sacrificado la breve gira de tierra batida y se ha centrado en prepararse para el cemento. Sabía lo que le esperaba y se ha sabido adaptar a ello. "Las condiciones son duras aquí. Es la primera vez que compito en el torneo, pero sabía que las condiciones iban a ser complicadas, especialmente jugando de día", reconocía el de Leganés.

"Creo que he hecho un buen trabajo, recordando hidratarme y alimentarme bien en los cambios de lado. Eso es clave en este torneo", afirma sobre el calor reinante. Jódar no sólo tuvo que pelear contra los elementos, sino igualar un 'break' en contra ante Fils para acabar haciéndose con el primer set en el 'tie break'.

Remontada para ganar a Arthur Fils

"Nunca quieres empezar con un 'break' abajo, pero así es como se ha presentado el partido. Hay que aceptarlo y pensar que en mis juegos al resto también puedo hacer mucho daño. Y así ha sido. He recuperado el 'break' muy, muy pronto en el set", reconocía Jódar, que había mostrado la diferencia de jugar en tierra, donde se enfrentó a Fils en las semifinales del Godó.

En pista rápida, el madrileño puede mostrar la seguridad que le da su servicio. "Hemos jugado a un gran nivel en los dos partidos. En el Godó, él subió su nivel en el segundo y tercer set. Son situaciones que se plantean en el partido y que no se pueden controlar. Al final, han sido dos partidos a un nivel muy alto que se deciden por muy poco", añadía.

El particular club de fans de Rafa Jódar

Jódar también se vio beneficiado por un particular 'club de fans'. Sus compañeros en la Universidad de Virginia estuvieron apoyándole en la grada. "Es un torneo que sé que está muy cerca de la universidad en la que estuve el año pasado y que venga mucha gente, compañeros del equipo y entrenadores a ver los partidos es algo que hace ilusión. Verlos en las gradas disfrutando y animándome es una cosa que me alegra mucho. Me siento muy agradecido por todo lo que hicieron por mí. Lo siguen haciendo, dándome ánimos en todos los torneos que juego alrededor del mundo", reconocía.

Ahora le espera un duelo con un histórico, el japonés Kei Nishikori, que se retira este año y que ha ganado su primer partido en el ATP Tour en más de un año.